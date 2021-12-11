 

Глава Кузбасса рассказал о ситуации на шахте «Листвяжная»

11.12.2021, 8:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где при взрыве погиб 51 человек, продолжается обследование горных выработок, ведется мониторинг газовой обстановки, рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Горноспасатели ВГСЧ МЧС РФ продолжают повторное обследование горных выработок на шахте «Листвяжная», – написал он в Telegram.

Глава региона добавил, что на данный момент неизвестным остается местонахождение одного погибшего шахтера.

«Параллельно откачивается вода из подтопленных частей горных выработок. Восстановлен пневматический трубопровод по выработкам шахты длиной около 5 км. Проводится постоянный мониторинг газовой обстановки. Работы ведутся круглосуточно», – сказал Цивилев.

«На 12.00 11 декабря в стационарах находятся 2 человека: один спасатель в состоянии средней степени тяжести, один шахтер в состоянии легкой степени. На амбулаторном лечении находится 81 пациент (34 шахтера, 47 спасателей). За сутки сняты с наблюдения 7 человек, а всего с начала отчетного периода – 23 пациента (12 шахтеров, 11 спасателей)», – заключил губернатор.

Напомним, в результате взрыва метана в шахте «Листвяжная» погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более 100 человек. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении работавших при ЧС на шахте спасателей. Он попросил правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Тарзан удалил видео с признанием в измене Королевой

20.09 / В Перми появился стихийный мемориал погибшим при стрельбе в вузе

01.07 / “Запуталась в собственных широких штанах и ударилась”. Елена Кравец сломала ногу

09.01 / Оператор ГТС Украины оценил влияние взрыва на газопроводе на транзит

28.04 / Главред – киевлянку парализовало после прививки индийской вакциной CoviShield

16.02 / «Лаборатория всевозможных надежд» — France 2 побывал в гостях у создателей «Спутника V»

12.04 / В РФ стартовали продажи сворачивающихся телевизоров LG

30.10 / Эксперт рассказал о недобросовестном поведении западных ИТ-гигантов в России

29.09 / Украина продлила на месяц запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и РФ

15.07 / Политика: Должна ли армия РФ защищать Армению в войне с Азербайджаном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика