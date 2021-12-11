 

Глава Кузбасса рассказал о ситуации на шахте «Листвяжная»

11.12.2021, 8:44, Новости дня
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На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где при взрыве погиб 51 человек, продолжается обследование горных выработок, ведется мониторинг газовой обстановки, рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Горноспасатели ВГСЧ МЧС РФ продолжают повторное обследование горных выработок на шахте «Листвяжная», – написал он в Telegram.

Глава региона добавил, что на данный момент неизвестным остается местонахождение одного погибшего шахтера.

«Параллельно откачивается вода из подтопленных частей горных выработок. Восстановлен пневматический трубопровод по выработкам шахты длиной около 5 км. Проводится постоянный мониторинг газовой обстановки. Работы ведутся круглосуточно», – сказал Цивилев.

«На 12.00 11 декабря в стационарах находятся 2 человека: один спасатель в состоянии средней степени тяжести, один шахтер в состоянии легкой степени. На амбулаторном лечении находится 81 пациент (34 шахтера, 47 спасателей). За сутки сняты с наблюдения 7 человек, а всего с начала отчетного периода – 23 пациента (12 шахтеров, 11 спасателей)», – заключил губернатор.

Напомним, в результате взрыва метана в шахте «Листвяжная» погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более 100 человек. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении работавших при ЧС на шахте спасателей. Он попросил правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших.



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