В Сан-Марино решили использовать «Спутник лайт» как бустерную дозу

В республике Сан-Марино, находящейся на территории Апеннин, с 22 декабря начнется вакцинация людей российской вакциной «Спутник лайт» в качестве бустерной дозы, сообщил официальный представитель Института социальной безопасности республики Франко Кавалли.

«Первые прививки «Спутником лайт» в качестве бустерной дозы будут сделаны в Сан-Марино 22 декабря, записались уже почти 300 человек», – передает его слова ТАСС.

Власти Сан-Марино зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник лайт» в ноябре.

Напомним, эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Российский фонд прямых инвестиций заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.