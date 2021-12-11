Названы способы подзаработать перед Новым годом

Для большинства людей праздники означают не только время отдыха и расслабления, но и необходимость подчас значительных материальных трат для их обеспечения. Подарки, угощения на стол, путевки и другие необходимые покупки заметно истощают семейный бюджет.

Однако для кого-то предпраздничные дни могут оказаться прекрасной возможностью заработать. Где у предприимчивого россиянина будет больше шансов озолотиться помогли разобраться эксперты.

Выяснилось, что предновгодние дни являются идеальным временем для поиска работы в коммерческой сфере. Многие предприниматели набирают дополнительных сотрудников – продавцов, курьеров и упаковщиков – из-за кратно возрастающей нагрузки.

“Ретейл привлекает очень много временных сотрудников”, – рассказала руководитель пресс-службы Superjob Наталья Ильченко. В первую очередь это касается тех сфер, которые напрямую связаны с празднованием Нового года. В частности, речь идет о продаже елок, игрушек и других подарков.

Впрочем, более перспективной кажется работа аниматора. “Аниматоры на детские праздники в предпраздничный и праздничный периоды нарасхват. Деды Морозы, Снегурочки, различные герои мультиков, сказок и так далее”, – заметила независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

В Москве за работу Дедом Морозом на праздники можно получить от 50 до 90 тысяч рублей. Еще один вариант для хорошего заработка на новогодних праздниках – догситтерство. Уезжающие на длинные выходные люди готовы хорошо заплатить тому, кто присмотрит за их питомцами. Также в праздники сильно растет спрос на услуги такси.