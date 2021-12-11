Киев захотел установить «мир через силу»

Запад укрепит Украину до такой степени, что у РФ не будет возможности для «вторжения», сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В статье для Foreign Affairs министр заявил, что «цель Украины простая: мир через силу». По его словам, сейчас США и Европа «должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у РФ просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее», передает РИА «Новости».

Кулеба сказал, что в этом случае «будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и, наконец, привести Украину в ЕС и НАТО». Он призвал США и Европу «активизировать усилия по сдерживанию России». Сейчас они «разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания».

Этот план включает «четкие политические сигналы Москве». По словам министра, РФ нужно «прояснить, что Украина – часть Запада и будущий член ЕС и НАТО, и что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются», а «в случае вторжения на Украину Запад введет жесткие санкции против России». Кроме того, план вкючает «увеличение военной помощи Украине».

Напомним, Вашингтон утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.