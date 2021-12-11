Мнение: США устроила смешной бойкот Олимпиаде в Пекине

Не везёт китайцам с Олимпиадой. В прошлый раз, когда Китай проводил летние Игры, в магическую дату 08.08.2008, Грузия, науськанная Вашингтоном, напала на Южную Осетию. Грузинские вояки немедленно получили по сусалам. Российская операция по принуждению к миру была проведена мощно и чётко. Танки остановились и развернулись около Тбилиси, после капитуляции Грузии. До сих пор думается, что можно было и не останавливаться. А зайти и немного там постоять. Никого не трогать. Ликвидировать разве что позорный русофобский «Музей советской оккупации», в котором героические солдаты-грузины, отдавшие свои жизни в борьбе с фашизмом во время Великой Отечественной войны, заявлены как «жертвы коммунистического режима».

Однако антикитайские цели «блицкрига» со стороны Вашингтона были достигнуты: в то время, когда в Пекине шли масштабные красочные мероприятия, посвящённые открытию Олимпиады, внимание новостных агентств и телеканалов всего мира было приковано к событиям в Цхинвале. И усилия Китая по созданию своего позитивного образа в мировом информационном пространстве пропали втуне.

И вот история повторяется. Снова мистическая дата 02.02.2022 (сначала говорили, что именно в этот день будет открытие Олимпиады, теперь называют дату 04.02.2022). И Вашингтон опять готовит провокацию. На этот раз роль Грузии может сыграть Украина, которую Штаты подталкивают на «зимний блицкриг» в Донбассе. Результат провокации известен, да он и не важен для Вашингтона. Здесь Украина просто клоун на замене. Основная цель – Китай. Насолить Китаю. Создать негативный фон Олимпиаде и отвлечь внимание от открытия зимних Игр в Пекине.

А ещё США объявили Олимпиаде бойкот. Но странный, «дипломатический». Американские спортсмены на соревнования поедут, выступать будут, всё будет транслироваться, американцы будут болеть за своих. Тогда в чём же выражается бойкот? Администрация президента США Джо Байдена не направит никаких дипломатических и официальных представителей на Олимпиаду 2022 года в Китае. США уклончиво заявили, что их союзники и партнёры по НАТО и другим альянсам могут сами принимать решения об участии или неучастии. Однако, видимо, такой вот половинчатый «бойкот» будет скопирован клевретами Белого дома в других странах. Ждём соответствующего заявления от Эстонии, например.

Официальный повод для такого рода санкций заявлен как протест против массовых репрессий, которые китайские власти якобы проводят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Проблема этого региона действительно существует. Она состоит в принудительной китаизации населения. А там живут уйгуры, совсем не родственные китайцам-хань. И к тому же ещё мусульмане. Когда-то этот район чуть не стал одной из республик СССР. Жаль, что не стал. Всем было бы только лучше. Но как вышло, так вышло. Повторяю, проблема есть. Однако вряд ли американцы так уж сильно волнуются о судьбе уйгуров. Скорее для них это повод, разменная монета.

Китайский МИД уже сделал жёсткое заявление по поводу недружественных решений властей США. Без последствий этот шаг не останется. Америка пытается продавливать Китай. Но это бесполезно. Трамп старался – и не получилось. Его оппонент Байден теперь делает то же самое, но и он сядет в лужу. Просто мир поменялся. Нет уже той Америки, гегемона и мировой сверхдержавы. И нет того слабого зависимого полунедоразвитого Китая. Теперь Китай сам и гегемон, и сверхдержава. Таскать дракона за усы – занятие опасное.

Наш двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов говорит, что это какой-то смешной бойкот. Ну не приедет чиновник в оплаченную командировку. Не посетит на халяву Олимпиаду. Не насладится зрелищем, не будет у него приключений за счёт бюджета. Кому хуже? Сам себя наказал. Олимпиаде это не помешает. И многие другие тоже забавляются грозным выкрикам из Вашингтона. Тем более что озвучивает позицию Белого дома Джен Псаки, известная юмористка и стендаперша.

Но не смешно вот что. Опять и опять спорт используют в политических целях. Как средство давления, шантажа. Спорт сделали частью политики. От этого не стало хорошо ни спорту, ни политике. Нельзя так тесно смешивать. И ещё более печально, что спорт смешивают с войной. В Древней Греции на время Олимпиады прекращались войны. Олимпиада была символом мира. А теперь доходит до того, что начало военной агрессии подгадывают к дате открытия Олимпийских игр. Это отвратительно.

А закончится тем, что Китай и прочие страны, находящиеся вне проамериканских альянсов, плюнут на бренд «Олимпиада» и станут проводить свои масштабные спортивные игры. Например, в Большой Евразии, евразиаду. И кое-кого на эти соревнования просто не пригласят. Чтобы не устраивали провокации и не портили атмосферу.