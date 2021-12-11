Окружение Зеленского предложило ввести санкции против РФ немедленно

В окружении Зеленского считают, что вводить санкции против РФ после начала военного вторжения будет бесполезно, некоторые санкции нужно ввести заранее, чтобы заставить Москву отступить.

«Киев считает, что любые предполагаемые санкции в случае вторжения Путина уже учтены Москвой и обеспечивают практически нулевое значение сдерживания», – передает CNN со ссылкой на слова одного из советников украинского лидера.

Он добавил, что введенные заранее санкции со встроенными в них положениями об откате могут сработать.

«У украинской власти, похоже, созрело новое предложение к Западу – ввести санкции против РФ не после возможного нападения на Украину, с до. То есть прямо сейчас…», – передает Страна.ua., ссылаясь на американское СМИ.

Инициативу прокомментировали в Telegram-канале «Политика страны», отметив, что идея предложить Западу ввести санкции против РФ обречена на провал, как это было с призывами Киева остановить строительство «Северного потока-2».

Ранее сообщалось, что власти Украины настаивают на том, что РФ готовит военное вторжение в начале 2022 года. В Москве эти обвинения не раз опровергали. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что РФ не представляет угрозы и имеет суверенное право развертывать войска на своей территории.