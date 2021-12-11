Дефицит бюджета США вырос на 16%

В ноябре дефицит бюджета США составил 191,335 млрд долларов, по сравнению с октябрем он вырос на 16%, свидетельствуют данные американского минфина.

Расходы в ноябре выросли на 29,5% в годовом выражении (до 472,543 млрд долларов), доходы – на 28% (до 281,208 млрд). При этом эксперты, опрошенные порталом Daily FX, предсказывали дефицит в 195 млрд долларов. В ноябре 2020 года был зафиксирован дефицит бюджета в размере 145,266 млрд долларов, передает РИА «Новости».