 

Дефицит бюджета США вырос на 16%

11.12.2021, 6:29, Новости дня
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В ноябре дефицит бюджета США составил 191,335 млрд долларов, по сравнению с октябрем он вырос на 16%, свидетельствуют данные американского минфина.

Расходы в ноябре выросли на 29,5% в годовом выражении (до 472,543 млрд долларов), доходы – на 28% (до 281,208 млрд). При этом эксперты, опрошенные порталом Daily FX, предсказывали дефицит в 195 млрд долларов. В ноябре 2020 года был зафиксирован дефицит бюджета в размере 145,266 млрд долларов, передает РИА «Новости».



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