Мнение: Саша-режиссер

Относительно спора Путина с Сокуровым, можно отметить две вещи.

1. Выход республик из состава СССР произошел не потому, что существовал пункт о возможности выхода, а в силу процессов деструкции государства, где для обоснования необходимости его уничтожения, использовался в том числе и пункт о возможности выхода республики из состава СССР. Отсутствие этого пункта никак бы СССР не спасло в тех реалиях. Также как не спасло отсутствие такого пункта в законах Российской Империи, от которой практически сразу после Февраля 1917-го года начала отваливаться Украина, где уже в марте возникли незалежные органы власти с которыми вело переговоры временное правительство. Точно также как отсутствие этого пункта не спасет РФ, если она к примеру проиграет Холодную войну и потеряет часть своих территорий или же к власти снова придут силы настроенные на дальнейшее расчленение России. Тут Путин уже традиционно ставит телегу впереди лошади.

2. Кажется совсем недавно депутаты и различные политики с пеной у рта заявляли, что за призывы к расчленению России и отторжения от нее тех или иных территорий, надо привлекать к уголовной ответственности. И вот, на вполне официальном мероприятии, с участием гаранта Конституции, в той самой конституции, где не так давно дописали кусок про запрет на отчуждение территорий, "творец" (которых власти прикармливают, в наивной надежде им понравиться) прямо поднимает вопрос о необходимости отторжения от России части ее территории. Как же это сильно напоминает конец 80х, когда творцы во всю куражились с призывами "отпустить республики", "зачем они нужны", "пора покончить с империей зла". Попутно на территории РСФСР гражданам рассказывали, что это они кормят весь Союз и если отпустить республики, то сразу жизнь наладится. А на территориях республик рассказывали, что если избавиться от русских-оккупантов, которых кормят трудолюбивые республики, то сразу заживут как во Франции. Итог такой риторики известен. И вот еще один "дубль два".Гражданам РФ надо рассказывать "зачем вам эти чурки", "хватит кормить Кавказ", "пора его отпустить". А на Кавказе культивируют мнение "вот избавимся от русни и заживем".

Интересно, будет ли дана подобным заявлениям не моральная, а именно что правовая оценка. Или уже вопрос раздела РФ можно актуализировать на официальном уровне?

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