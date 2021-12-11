 

В компании SJW Robotics разработали первую кухню для робота-повара

11.12.2021, 6:06, Новости дня
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В компании SJW Robotics и ранее создавали специальное оборудование для роботизации ресторанов, в которых вместо обслуживающего персонала вы встретите умные машины. Но в данном случае представлена система на порядок более сложная.

Речь идет о целом кухонном комплексе, который способен готовить различные блюда без участия человека.

Пока робокухня, получившая название RoWok, существует всего лишь в виде прототипа. Но можно наладить и серийное производство. Клиенту достаточно зайти в роборесторан и отметить на одном из сенсорных дисплеев те блюда, которые он хотел бы отведать. Кухня без промедления начнет готовить их. Сервировка также автоматизирована. Ну а робот-официант создан давно.



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