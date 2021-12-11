НЛО и феномен “Волос Ангела”

Самой распространенной "НЛО-уликой" считаются так называемые "волосы Ангела" – некое липкое, волокнистое вещество, похожее на очень тонкую паутину или нити шелка, иногда смятых в один вязкий комок. Из-за этого данное явление иногда называют "звездным желе".

Эти "нити" могут быть довольно длинными и как правило их замечают падающими с неба вскоре после наблюдения в этой же местности НЛО. Когда это вещество попадает на землю, они тут же теряет форму, превращается в склизкие комки, начинает распадаться на части, таять и вскоре исчезает без следа.

Одно из самых ранних наблюдений "волос ангела" было зафиксировано над Нюрнбергом в 1571 году, когда на землю упали загадочные "хлопья или тряпки шириной около одного дюйма и длиной пять или шесть дюймов", – как их описывали в исторической хронике.

В 1741 году похожее явление наблюдалось сразу над несколькими британскими городами – Брэдли, Селборн и Элресфорд, но, как заявляют некоторые уфологи, явления, похожие на "волосы ангела" люди видели на протяжении многих веков, начиная как минимум с 629 года нашей эры.

В частности уфолог Брайан Болдман обнаружил сотни случаев наблюдения "волос ангелов" по всему миру, за последние два тысячелетия. Впрочем, в те времена люди как правило связывали эти явления с чем-то божественным, а с НЛО "волосы ангела" впервые соотнесли лишь в 1950-х годах, после того как мировые сми написали о событиях во Франции.

В октябре 1952 года в городе Олорон, Франция многочисленные очевидцы увидели в вечернем небе то, что описывалось ими как "узкий цилиндр, наклоненный примерно под углом 45 градусов и медленно движущийся по прямой к юго-западу". Одновременно с этим в небе наблюдалось до 30 летающих шаров, излучающих яркий красный свет.

Люди своими глазами видели как с этих объектов вниз падало нечто, похожее на пушистые белые пряди волос. Они падали на деревья, крыши домов, столбы, землю и либо медленно растворялись при прикосновении, либо превращались в бесформенные комочки слизи, а потом так же растворялись без следа.

Один человек утверждал, что эти волосы были такими липкими, то он прилип к ним при прикосновении, а когда ему удалось оторвать это от себя, то вещество вдруг снова поднялось в воздух и куда-то улетело.

То же явление произошло и в соседнем городе Гайак всего десять дней спустя.

Вскоре в Европе последовали и другие странные случаи, связывающие НЛО и "волосы ангела". 27 октября 1954 года два местных жителя по имени Дженнаро Лучетти и Пьетро Ластруччи увидели со своего балкона на площади Сан-Марко в Венеции, Италия, два "сияющих веретена", которые летели в небе, оставляя после себя след из тонкого белого вещества, плывущего на ветру.

В том же 1954 году произошел странный случай, когда футбольный матч был остановлен из-за того, что НЛО сбросил "волосы ангела" во Флоренции, Италия, прямо на стадион с болельщиками. Это случилось 27 октября на стадионе Артеми Франки, который был заполнен почти 10 тысячами фанатами, которые наблюдали за игрой между клубом "Фиорентино" и его местным соперником "Пистойезе".

Внезапно множество людей перестали смотреть на поле и уставились вверх на несколько яйцевидных объектов, медленно движущихся по небу и сбрасывающих вниз нечто серебристое и блестящее, позже описанное ими как похожее на нити стекловолокна.

2 ноября 1959 года два объекта в форме диска появились над городом Эвора в Португалии и начали извергать из себя "волосы ангела". В этом случае людям повезло, так как некоторые из этих "нитей" удалось собрать в банку и провести их анализ.

Исследователи из Лиссабонского университета якобы изучили эти нити под микроскопом и дали им довольно причудливое описание как "небольшой организм с 10 конечностями, отходящими от центрального ядра". Увы, что стало с этими образцами после изучения и чем они были на самом деле, неизвестно.

В 1950-х годах в самом деле было ОЧЕНЬ много наблюдений НЛО, сбрасывающих после себя странные "нити", так что впоследствии НЛО и феномен "волосы ангела" повсеместно признавались связанными. В последующие годы подобных событий было уже куда меньше, но они все еще регулярно наблюдались.

9 августа 1998 года "рой" из двадцати НЛО, описанных как "блестящие серебряные сферы", был замечен пролетающим над несколькими сельскими фермами недалеко от Квиринди, Новый Южный Уэльс, Австралия. В газете USA Today так описывался этот случай:

"Жители небольшой австралийской общины клянутся, что видели паутину, падающую с неба после того, как над их головами пролетели НЛО. Десятки жителей Квиринди позвонили на национальную горячую линию Австралии по НЛО после этого инцидента.

61-летняя Э. Стэнсфилд сказала, что видела падающую с неба паутину. Ранее она увидела двадцать серебряных шаров, пролетевших над ее головой. Когда она вышла к дому дочери, там тоже все было покрыто тонкими нитями паутины. Когда она попыталась поднять это с земли, они рассыпались в ее руке. Их семейная машина тоже была покрыта такой паутиной."

Странное представление в Квиринди длилось около полутора часов, прежде чем НЛО улетели, и вскоре после этого упавшие на землю "волосы ангела" растворились.

Сравнительно недавно, в 2003 году, Джорджио Батини, журналист флорентийской газеты La Nazione, самолично увидел в небе летящие сияющие серебряные сферы, когда посмотрел в окно из своего офиса. Также их видели многие его коллеги, которые даже поднимались на крышу своего здания, чтобы наблюдать, как они летают над ближайшим лесом.

Потом Батини пошел в лес, чтобы проверить, нет ли там мест приземления НЛО, и нашел место с несколькими деревьями, которые были покрыты непонятным белым и пушистым веществом.

Ему удалось собрать образец "нитей" и исследовать их в Институте химического анализа Университета Флоренции. Они определили, что материал содержит такие элементы как бор, кремний, кальций и магний, и что он не является радиоактивным.

Они хотели изучить его получше, но не смогли это сделать, поскольку в ходе анализа был разрушен весь образец. Было высказано предположение, что это может быть просто паутина, но ее химический анализ полностью отличался от того, что можно было бы ожидать от паутины.

Были и более свежие случаи, когда образцы "волос ангела" также собирались и анализировались. Одним из них является случай из Португалии в 2014 году, в котором в ходе анализа образец внезапно начал необычно реагировать под ультрафиолетовым светом. Увы, так же осталось неизвестным, что потом стало с этими образцами.

4 ноября 2016 года объект в форме металлической серебряной "штанги" был замечен в Иллинойсе, США. Объект летел над небольшим озером, а затем начал подниматься, извергая из себя "белую нить", которая была такой длинной, что доставала до земли. Затем к этому объекту присоединилось еще 12 таких же "штанг" и все они начали вращаться вокруг него и также выделять белые нити. Потом все они исчезли, а нити, упавшие на деревья, растворились примерно через сутки. Все это наблюдали два очевидца.

До того, как нити исчезли, очевидцы смогли собрать немного этого вещества и связались с уфологами. Те изучили их образцы и пришли к выводу, что вещество является биологическим по своей природе и похоже на паутину, однако в нем наблюдались некоторые аномалии. В том числе они обнаружили в нем небольшое количество "материала из целлюлозы", то есть вещества растительного происхождения, а еще какой-то неорганический нитрат и неопознанный материал цвета ржавчины.

Одним из наиболее распространенных объяснений феномена "волос ангела" является то, что это не что иное, как обычная паутина. Некоторые виды маленьких пауков регулярно мигрируют или уходят оттуда, где они вылупились из кокона, бросая паутинки по ветру и цепляясь за них, передвигаясь таким образом иногда в большом количестве на большие расстояния и большой высоте. Однако это, похоже, не совсем объясняет, почему материал легко растворяется и разрушается при прикосновении.

Другая теория состоит в том, что атмосферное электричество заставляет некоторые плавающие частицы пыли поляризоваться и образовывать длинные волокна.

Конечно, учитывая множество случаев, когда НЛО и волосы ангела наблюдались вместе, было высказано предположение, что это может быть своего рода побочный продукт двигательной системы инопланетного корабля или окружающего его электромагнитного поля.