Львовские депутаты проголосовали за переименование России в Московию

Парламентарии Львовского облсовета проголосовали за обращение в Раду и к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием переименовать Российскую Федерацию в «Московию».

Незадолго до голосования в совете один из депутатов назвал предложение «документальным», после чего в зале засмеялись, но спикер совета Ирина Гримак поддержала парламентария, передает ТАСС.

За предложение высказались 59 депутатов, всего в совете числится 84 члена.

В обращении депутаты требуют «восстановить историческую справедливость» и применять название «Московия» вместо названий «Россия» или «Российская Федерация» на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в СМИ на Украине.

«В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название «московиты», – отмечается в документе.

Инициативу предложила фракция «Самопомощь». Теперь обращение планируется передать президенту и в Раду.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Российская Федерация является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотела бы сделать НАТО.

В сентябре украинский журналист Дмитрий Гордон предлагал переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации».