 

Хорваты раскритиковали визит своего премьера на Украину

11.12.2021, 5:44, Новости дня
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Сообщение главы правительства Хорватии Андрея Пленковича о визите на Украину вызвало поток критики в соцсетях от его сограждан.

В частности, Пленковичу предложили продать Украине приобретенные Хорватией во Франции истребители Rafale, «пока они еще на рынке», передает РИА «Новости».

Некоторые комментаторы заявили, что Пленковичу следовало посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным, другие задались вопросом, как Москва расценит визит Пленковича на Украину. Его обвинили в том, что он «по указанию Брюсселя провоцирует Россию», «злит «большого брата» в ущерб хорватам» и «сервильно служит ЕС». «Похлопает нам Путин в ладоши за такое исключительное достижение», – говорится в одном из комментариев.

Другие комментаторы беспокоились, что теперь для Хорватии подорожает газ из России, что придется «третий раз за сто лет лить кровь на русском фронте» и советовали премьеру остаться и самому записаться добровольцем в украинскую армию.

Не осталось без внимания и отсутствие строгих эпидемиологических мер у хорватской делегации в Киеве: «Господа, вы в закрытых помещениях. Где ваши маски? Думаете, народ не соображает», – сообщил пользователь Zlatko Ujo Bartolovic.

Пользователь Mato Bosjak заявил, что «премьер самой коррумпированной, бедной, расселенной, до основания разворованной страны без правосудия раздает советы успеха».



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