Изменения орбиты Земли повлияли на биологическую эволюцию?

Ученые предполагают, что воздействие на микроскопические водоросли могло быть основной движущей силой древних событий, связанных с изменением климата, но в вместе с этим они предупреждают, что данная гипотеза не доказана.

Хотя орбита Земли сегодня не является идеальным кругом, временами она была еще более эллиптической, что делало времена года более непредсказуемыми. Новое исследование показало, что это обстоятельство повлияло на биологическую эволюцию.

Ученые во главе с командой Французского национального научно-исследовательского центра (CRNS) опубликовали свое исследование в журнале Nature.

Эксперты обнаружили данное воздействие благодаря микроскопическим водорослям, известным как кокколитофоры, которые образуют крошечные известняковые пластины вокруг своих одиночных клеток.

Когда кокколитофоры погибают, то они опускаются на дно океана, где эти крошечные раковины накапливаются в отложениях, что говорит о том, как они эволюционировали в течение геологических периодов времени.

Ученые изучили примерно девять миллионов кокколитов с интервалом жизни в 2,8 миллиона лет в нескольких регионах океана. Используя в своей работе автоматизированный микроскоп и возможности искусственного интеллекта, они обнаружили, что кокколиты (известняковые плиты) претерпевали циклы, которые, скорее всего, соответствовали циклам земной орбиты вокруг Солнца.

Периодичность изменения размеров и формы известняковых плит, длившийся 100 и 400 тысяч лет, указывал на эволюционное давление, вызванное более изменчивыми сезонами.

По словам ученых, когда орбита Земли более круглая, то экваториальные регионы показывают небольшие сезонные колебания, и во всех океанах доминируют виды, которые не очень широко распространены.

Ученые считают, что циклические модели обилия известняка помогут найти ответ на странные изменения климата в истории Земли, но осторожно отмечают, что эта гипотеза еще не подтверждена.