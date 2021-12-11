Как найти бесплатные прогнозы на футбол: поиск прогнозов с высокой проходимостью

11.12.2021, 5:40, Детали

Теги: Интернет, Развлечения, Спорт

Ставки на спорт любят делать многие фанаты. Однако на длинной дистанции выйти в плюс получается лишь у 5-10%. Проблема в том, что игроки обычно невнимательно делают прогнозы на спорт. Они руководствуются поверхностными знаниями, недостаточно анализируют каждое противостояние. Это и приводит к тому, что лишь малая часть их ставок на футбол или другие дисциплины оказываются удачными.

Один из проверенных способов повысить свою прибыль на длинной дистанции – использовать данные, которые предоставляют сайты бесплатных прогнозов. Сейчас таких ресурсов достаточно немало. На них бесплатно можно отыскать предсказания капперов и экспертов в области той или иной дисциплины. Изучив их, вы можете сделать вывод о том, следует ли им доверять.

Где можно найти бесплатные прогнозы

Сейчас найти бесплатные прогнозы совсем несложно. Предсказания экспертов нередко представлены на:

Специализированных ресурсах, посвященных тематике беттинга. На них прогнозы от профессионалов публикуются регулярно, к примеру крупные сайты как Vseprosport, Vprognoze, Legalbet, Betauth , Bet Ring, Ratingbet. Сайтах букмекерских контор. Обычно компании бесплатно публикуют мнения экспертов накануне важных матчей. Таким образом они стараются “подогреть” публику, стимулировать юзеров чаще делать прогнозы. Группах в социальных сетях. Именно там можно найти прогнозы на футбол от капперов. Нередко встречается схема, когда изначально они предоставляют свои услуги бесплатно, но затем вводят определенную таксу. Доверять или нет капперам – личное дело каждого. Но помните, что постоянно давать точные предсказания нельзя. Это спорт и здесь всегда есть место неожиданным результатам. Telegram-каналах. Сейчас они особенно становятся популярными. Есть целые группы, где легко найти прогнозы на футбол и другие дисциплины. Причем они публикуются с завидным постоянством. Одним из крупных каналов является FindStars .

Лучше выбирать те бесплатные прогнозы, которые хотя бы частично аргументированы. Слепо доверять другому человеку, особенно если у него нет опыта, – большой риск. Поэтому внимательно изучите, какие аргументы приводит эксперт в пользу своей точки зрения, насколько развернутый прогноз он дает.

Особенности ставок на футбол

Чаще всего клиенты букмекерских контор ищут прогнозы на футбол. Эта дисциплина очень популярна среди пользователей. Делая их самостоятельно, важно учитывать множество факторов, которые могут отразиться на итоговом результате:

текущую форму команд;

место встречи;

положение соперников в турнирной таблице (вполне вероятно, что кто-то уже решил все задачи);

наличие травмированных и дисквалифицированных футболистов;

погодные условия;

историю взаимоотношений.

Изучая бесплатные прогнозы от профессионалов, обязательно обращайте внимание, учитываются ли такие факторы. Это позволит понять, стоит ли доверять предсказанию.

Как выбрать ресурс с топовыми бесплатными прогнозами

Сегодня не проблема найти сайт или группу, где бесплатно публикуются прогнозы на футбол или другие дисциплины. Однако доверять можно далеко не каждому. Обязательно учитывайте:

Опыт и репутацию того, кто делает предсказание. Если это опытный каппер или эксперт в мире футбола (другой спортивной дисциплины), то прислушаться к его мнению можно. Те же бывшие игроки часто имеют инсайдерскую информацию из штабов команд. Поэтому они могут делать более точные предсказания. Аргументацию эксперта. Если вы видите бесплатные прогнозы, в которых просто предсказывается результат, но это никак не объясняется, то такому предсказанию лучше не верить. Какова проходимость бесплатных прогнозов. На солидных сайтах, где есть постоянные эксперты, обязательно учитывают такой показатель. Хорошим считается значение 60%+. Также важно понимать, что делать точные ставки на матчи с коэффициентами 1.1 намного проще, чем на игры с котировкой 2 или выше.

Сейчас в свободном доступе есть немало интересных платформ, на которых с завидным постоянством публикуются прогнозы. Изучайте мнения капперов и экспертов, и вполне вероятно, вам удастся выйти в плюс на длинной дистанции.