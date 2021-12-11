 

Мнение: Досрочный конец

11.12.2021, 5:28, Разное
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Ян Непомнящий досрочно сдает матч на первенство мира.

Ян Непомнящий проиграл  грубым зевком и 11-ю партию матча на первенство мира по шахматам, после чего тот досрочно завершился. Последние 3 партии просто не понадобились и Магнуса Карлсена можно поздравить с очередной победой над претендентом – 4-0. Пожалуй, это самая легкая его матчевая победа. Так крупно в матчах на первенство мира не проигрывали с 1993 года, когда Каспаров разгромил Шорта 6-1. Ян во второй половине матча просто развалился и фактически отдавал победы Карлсену в примерно равных позициях грубыми зевками в 1-2 хода. Фактически, решающей оказалась монструозная 6-я партия, которая стала самой длинной в истории всех матчей на первенство мира, где Непомнящий даже мог победить, но в итоге проиграл. Видимо, после нее что-то сломалось и восстановиться он так и не смог. Чем-то напомнило победы Ласкера над Маршалом и Яновским в конце нулевых годов XX века.

Карлсен же стал 5-кратным чемпионом мира, как до него были Ботвинник, Карпов и Ананд, уже превзойдя достижения Стейница и Алехина. Впереди лишь Ласкер и Каспаров, которые были 6-кратными чемпионами мира.
Учитывая возраст и игру Карлсена, он имеет неплохие шансы не только догнать, но и обогнать своих великих предшественников. В целом, несмотря на провал во второй половине матча со стороны Непомнящего, Карлсен играл хорошо и победил заслуженно. Он по-прежнему номер один и шахматный мир по-прежнему живет в эпоху Карлсена. Ждем, кто в следующий раз бросит ему вызов.

Ну а в целом – не такого ждали от матча на первество мира по шахматам

Источник: Colonel Cassad



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