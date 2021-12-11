В мире: Евросоюз бьет по Польше на стороне Лукашенко

Польша переваривает весьма неприятное для нее решение Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ обязал Варшаву принимать беженцев, которые регулярно прорываются на польскую территорию со стороны Белоруссии и которых поляки агрессивно выгоняют обратно. Почему это решение вызвало столь негативную реакцию Варшавы, а Александр Лукашенко, наоборот, должен быть очень доволен?

В РФ давно привыкли к западному принципу «это другое». К тому, что европейские правозащитники зачастую изливаются критикой в отношении каких-то российских реалий, но игнорируют массовые нарушения прав человека, которые происходят в западных странах или в государствах, над которыми простерлась рука Соединенных Штатов (например, на Украине).

Однако на днях Европейский Совет по правам человека обрушился с критикой на правительство страны, входящей в Евросоюз – Польши. Все дело – в бесчеловечном обращении с ближневосточными беженцами, которые прибывают на территорию Польши из Белоруссии. И даже вынес решение о том, что уже прибывшие в Польшу беженцы не могут быть высланы из этой страны. То есть в какой-то мере встал на сторону президента Белоруссии Лукашенко, который, как многие утверждают, именно этого и добивается.

«Это не беженцы»

Согласно нормам ЕС (так называемому Дублинскому регламенту 2013 года), беженцы, прибывающие на территорию Евросоюза, имеют право попросить убежище в первой стране-участнице, на территорию которой они попадут.

Так было, например, когда беженцы с Ближнего Востока прибывали в Грецию с территории Турции – никто их не сталкивал назад в воду и не разворачивал их суденышки к турецкому берегу. Так было, когда беженцы приплывали в Италию с ливийского берега. Хоть некоторые тамошние правые политики и предлагали установить пулеметы вдоль побережья, итальянские власти беженцев принимали и даже спасали (поскольку некоторые суденышки разваливались прямо в море).

Соответственно беженцы, которые въезжают (или вбегают) в ЕС из Белоруссии, попадают в Польшу или Литву. И те же поляки тоже должны были, согласно правилам Евросоюза, содержать прорвавшихся на их территорию просителей убежища. А вовсе не выбрасывать этих людей назад на территорию Белоруссии – зачастую избитых, голодных, замерзающих насмерть – как это происходит прямо сейчас.

«Действуя таким образом (то есть выбрасывая людей на территорию Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД), мы сознательно обрекаем этих людей на большую опасность потерять здоровье, а иногда даже жизнь, – поясняет бывший директор офиса Совета Европы в Варшаве Ханна Мачинская. – Среди мигрантов, конечно же, есть люди, в отношении которых принципы международной защиты действовать не будут. Если не окажется оснований (предоставить им статус беженца – прим. ВЗГЛЯД), то они должны быть возвращены в страну происхождения цивилизованным образом при условии, что эти страны не представляют опасности для их жизни и что там нет войны».

Однако у Варшавы с самого начала миграционного кризиса была иная точка зрения – польские власти банально не считали рвущихся к ним людей беженцами. «Они все легально приехали в Беларусь, получили визы. Это значит, что они переходят в Евросоюз из безопасного государства. Если бы они пришли к нам из небезопасных стран, то могли бы получить этот законный статус, но они прибыли в Белоруссию легально, они там как туристы. Это невозможно, чтобы туристы, которые незаконно перешли границу между Польшей и Белоруссией, получили эту возможность (просить убежище – прим. ВЗГЛЯД). Мы не считаем их беженцами», – говорит пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина.

Кроме того, власти Польши заявляли, что кризис вообще не про беженцев, а про защиту Евросоюза от очередной гибридной угрозы.

«Защита польской границы – это, конечно, наш национальный интерес. Однако сейчас под угрозой безопасность и стабильность всего Евросоюза. Гибридная атака Александра Лукашенко направлена на всех нас. Но нас не запугать, мы защитим мир в Европе вместе с нашими партнерами из ЕС и НАТО», – заявляет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В ЕСПЧ, однако, аргументацию Варшавы не приняли. «Эти аргументы – разговор в пользу бедных. По правилам ЕС именно Польша отвечает за беженцев, попавших на ее территорию из Белоруссии. И никакой Лукашенко на выполнение этого правила не влияет. Оно едино для всех», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД Вадим Трухачев.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в середине ноября лично побывала на границе, общалась с беженцами и даже в каких-то моментах защищала их от польских силовиков. Сейчас же Европейский суд по правам человека рассматривает множество запросов от беженцев, касающихся обращения польских силовиков с беженцами, и требует от Варшавы человечного обращения с этими людьми. В частности, запрещает Варшаве выбрасывать мигрантов назад на территорию Белоруссии.

Собеский + Пилсудский = Качиньский

Конечно, кто-то скажет, что ЕСПЧ мстит полякам, поскольку давно находится в состоянии конфликта с действующей польской властью. Еще 24 ноября Конституционный суд Польши признал не соответствующим основному закону страны положения Конвенции о защите прав человека, которые позволяют Европейскому суду оценивать законность выборов судей Конституционного суда Польши. «Европейский суд по правам человека не имеет оснований для рассмотрения независимости судей Конституционного трибунала, поскольку его источником являются польская конституция и статуты», – заявил оглашавший решение судья Войцех Сыч, в ответ на что ЕСПЧ разразился очередными требованиями к польским властям.

Однако все-таки запрет выбрасывать беженцев на мороз и на смерть нужно отделять от критики авторитарных замашек Варшавы. Во-первых, потому что польское руководство – давний рецидивист в миграционном вопросе.

«Ранее Польшу уже признали виновной в нарушении обязательств по членству в ЕС за отказ принимать мигрантов по квоте Евросоюза (речь идет об отказе Варшавы принять идею Брюсселя по солидарному распределению всех мигрантов, ожидающих предоставления статуса беженца в Италии и Греции, по всем странам ЕС – прим. ВЗГЛЯД). И это решение (ЕСПЧ – прим. ВЗГЛЯД) скорее продолжение того наказания. Это вопрос отношений Польши и ЕС, который напрямую с Белоруссией не связан. Просто европейские инстанции нашли способ заставить поляков принять хоть кого-то», – говорит эксперт РСМД Вадим Трухачев.

Во-вторых, запрет имеет очевидную гуманитарную составляющую. «По-моему, это весьма симптоматично выданный запрет, поскольку данное предписание обеспечить лицам, спасающимся от развязанных Западом же военных авантюр, является минимальными гуманитарными стандартами и условием для выживания, – поясняет пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. – Хочется верить, что указанное решение ЕСПЧ сможет побудить наших европейских партнеров пересмотреть свое отношение к проблеме беженцев, вернуться к исполнению своих обязательств, которые декларировали так громко и которые они использовали для поучения других».

В Брюсселе-то, может, и пересмотрят. Но вопрос в том, будет ли Варшава соблюдать запрет ЕСПЧ выбрасывать беженцев за границу? Эксперты считают, что скорее всего нет. «Польша постарается его не выполнить. Но тогда ее ждет новый штраф. Она два уже платит – за нарушение экологических норм и разделение властей. Третий штраф может окончательно лишить поддержки из европейских фондов, что сильно ударит по ее бюджету. А США возместить потери не смогут, да и не захотят», – уверен Вадим Трухачев.

Казалось бы, никто не мешал Варшаве пойти по литовскому пути и избавиться как от беженцев, так и от внимания ЕСПЧ. Напомним, что Вильнюс просто отклонил львиную долю заявок на получение статуса беженца (3218 из 3274), а также предложил мигрантам, осевшим в лагерях беженцев на литовской территории, по одной тысяче евро для добровольного возвращения домой.

Однако нужно понимать психологию польских элит. Для них миграционный кризис является сочетанием двух самых серьезных страхов польского общества – перед мусульманами и перед Россией (частью которой Варшава видит и Белоруссию).

«Нашествие мусульман, за спиной которых стоит совок – лучше не придумаешь. Вена 1683 (Венская битва 1683 года, где европейские монархи во главе с польским королем Яном Собеским остановили османское завоевание Европы – прим. ВЗГЛЯД) и Варшава 1920 года (когда польские войска во главе с Юзефом Пилсудским разбили Красную армию на подступе к Варшаве – прим. ВЗГЛЯД). Так что Ярослава Качиньского (лидера правящей партии «Право и справедливость» – прим. ВЗГЛЯД) польское государственное телевидение сейчас показывает, как смесь Собеского с Пилсудским», – говорит польский политолог Якуб Корейба.

Большая часть населения Польши довольна тем, что власти не откупаются от мигрантов, а противостоят им. В результате рейтинги ПиС находятся на высоте, общество консолидировано вокруг внешней угрозы. Кому в этой ситуации есть дело до страданий мигрантов или даже до европейских штрафов, которые еще нужно провести через все брюссельские процедуры? А права человека – так «это другое».

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