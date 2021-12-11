Главный психиатр Москвы назвал способ встретить Новый год без дополнительных стрессов

Новый год в тихой семейной обстановке, без стремления произвести впечатление – вот залог праздника без дополнительного стресса, считает главный психиатр Москвы Георгий Костюк на городском фестивале психопросвещения «PSYFEST 2021: сезонное обострение».

«Я думаю, что Новый год – это семейный праздник, и лучше его встретить в тихой семейной обстановке. А семья – это широкое понятие: дети, родители, муж, жена, племянники, братья, сестры. Нужно не стремиться произвести впечатление, сделать оглушительные дорогие подарки, ведь самые дорогие подарки – те, которые приготовлены своим руками. И если так подойти к Новому году, то это не станет источником дополнительного напряжения, дополнительного стресса», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина составила меню новогоднего стола для переболевших COVID-19. По ее словам, после перенесенной коронавирусной инфекции организм нуждается в большом количестве витаминов, белке, клетчатке и жидкости, поэтому для новогоднего стола подойдут блюда из курицы или рыбы, салаты, заправленные йогуртом, квашеная капуста.