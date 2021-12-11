 

Главный психиатр Москвы назвал способ встретить Новый год без дополнительных стрессов

11.12.2021, 5:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый год в тихой семейной обстановке, без стремления произвести впечатление – вот залог праздника без дополнительного стресса, считает главный психиатр Москвы Георгий Костюк на городском фестивале психопросвещения «PSYFEST 2021: сезонное обострение».

«Я думаю, что Новый год – это семейный праздник, и лучше его встретить в тихой семейной обстановке. А семья – это широкое понятие: дети, родители, муж, жена, племянники, братья, сестры. Нужно не стремиться произвести впечатление, сделать оглушительные дорогие подарки, ведь самые дорогие подарки – те, которые приготовлены своим руками. И если так подойти к Новому году, то это не станет источником дополнительного напряжения, дополнительного стресса», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина составила меню новогоднего стола для переболевших COVID-19. По ее словам, после перенесенной коронавирусной инфекции организм нуждается в большом количестве витаминов, белке, клетчатке и жидкости, поэтому для новогоднего стола подойдут блюда из курицы или рыбы, салаты, заправленные йогуртом, квашеная капуста.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / “Хороший повод”. Мендель заявила, что Пасха может помочь активизировать процесс обмена пленными

08.07 / Дело об убийстве полицейского в Подмосковье передали в центральный аппарат СК

26.06 / Иностранных экспертов заинтересовал механизм дистанционного голосования в Нижнем Новгороде

09.11 / Госдума одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра

01.09 / Суд в Москве выдворил из РФ 14 иностранцев после столкновений в Сокольниках

14.09 / Это лето в Греции стало самым жарким за последние 43 года

12.07 / 11 июля на Донбассе боевики нарушили перемирие восемь раз – штаб ООС

13.08 / Азербайджанского посла в Сербии задержали за растрату бюджетных средств

11.09 / Ученые рассказали о технологическом уровне поздних неандертальцев

10.11 / Обозреватель Le Figaro – причина беспрецедентного кризиса во Франции — беспомощное государство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика