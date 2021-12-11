Зеленский пожаловался на «культ России» в Европе

Европа создает культ России, а некоторые люди «цинично» думают о «своих рынках», а не об Украине, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что «там у человека одна из мощнейших армий мира, так получилось». «Мы ж сами виноваты в этом», – сказал он, добавив, что «откровенно говорил про это европейским коллегам».

«Они все говорят, что РФ очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в то, что РФ может делать то, что она хочет. Мы сами это делаем, вместе… Мы сами делаем культ», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».

Зеленский отметил, что «пока мощные санкции никто ни с кого не снимал». По его словам, «все должны понять, что страдают другие государства через эту санкционную политику». При этом, как сообщил украинский президент, «не все государства думают про Украину или людей», есть «много людей достаточно циничных, которые думают о своем рынке, о сбыте своего бизнеса, бизнес внутри их государства на них давит». Зеленский заявил, что «поэтому всем непросто».

Напомним, Зеленский заявил, что новый формат прямых переговоров по Донбассу с президентом РФ Владимиром Путиным может быть разработан. Он не исключил референдум по Донбассу и заявил о сохранении угрозы госпереворота на Украине. Зеленский также сказал, что Украина «продолжает свой путь» в НАТО, но не может преодолеть «шлагбаум».