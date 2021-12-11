 

Россия бросилась догонять Илона Маска

11.12.2021, 5:20, Новости дня
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Как сообщили в АФК «Система», в ближайшее время начнется осуществление российской спутниковой программы по выводу на орбиту планеты сотни небольших универсальных спутников. Займется этим компания «Спутникс».

По словам экспертов, предназначение данного флота очень напоминает Starlink Илона Маска. Правда, в планах американца довести количество своих спутников до 42 тысяч, что ы 420 раз больше, чем у российского «конкурента». Сейчас у него количество спутников приближается уже к 2 тысячам.

Проблема в инвестициях. «Спутникс» рассчитывает потратить 2 млрд рублей. При этом 10 миллионов стоит производство каждого спутника и еще во столько же обойдется запуск его в космическое пространство. Но попытка – не пытка. Сто спутников для Интернета и навигации – это лучше, чем парочка, которая сегодня работает на орбите.



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