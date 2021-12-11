Ветер разрушил мачты Карадагской лунной станции в Крыму

Как стало известно, из-за сильного ветра обрушились две мачты на Карадагской лунной станции, расположенной в Крымских горах. Они были установлены еще в 1964 году, когда начиналась реализация советского проекта «Искусственная Луна».

По словам специалистов, станция давно не использовалась по назначению, а была чем-то вроде местной достопримечательности. А в свое время она сыграла важную роль в изучении поверхности Луны.

В частности, именно здесь получили все необходимые данные, позволившие затем отправить на естественный спутник Земли советский луноход. Готовились и пилотируемые полеты на Луну, но они в СССР, как известно, были отменены. Теперь разрушена и станция. А жаль. Находясь на вершине горы, такой объект мог бы принести большую пользу для науки.