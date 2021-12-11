 

Завтрак в Париже и угрозы в адрес России – Welt о первом рабочем дне новой главы германского МИДа

11.12.2021, 5:04, Новости дня
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила с визитом Париж и Брюссель, пишет Welt. В свой первый рабочий день она успела пригрозить РФ политическими и экономическими санкциями в случае «повторного нарушения украинской государственности». Однако, как отмечает издание, вопрос о том, кому в конечном итоге удастся добиться воплощения своих внешнеполитических идей в немецком политике — Бербок или самому канцлеру Олафу Шольцу, остаётся открытым.

К завтраку — в Париж. Ещё затемно министр иностранных дел Анналена Бербок встречает своего французского коллегу Жан-Ива Ле Дриана. Внутри круассаны и кофе и взаимная признательность. Первая зарубежная поездка — французы также польщены, и, кроме того, их связывает общий противник — Россия, которая, возможно, планирует вторжение на Украину. Бербок угрожает.

АННАЛЕНА БЕРБОК, зелёные, министр иностранных дел Германии: Россия заплатит высокую политическую и прежде всего экономическую цену за повторное нарушение украинской государственности.

Но есть и разногласия. В вопросах окружающей среды Франция хочет, чтобы ядерную энергетику признали безвредной для климата. Германия под руководством зелёных выступает против рисков, связанных в том числе с хранением ядерных отходов.

У неё остаётся время сделать короткую остановку у Эйфелевой башни. Затем, заботясь об окружающей среде, она отправляется на скоростном поезде в Брюссель. Остаётся вопрос, не федеральный ли канцлер Шольц возьмёт на себя полномочия во внешней политике. В интервью он выражается однозначно.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, СДПГ, федеральный канцлер Германии: В мире обращают внимание на всю страну, и поэтому мы, как правительство, начиная с его главы, будем действовать сообща.

А в пятницу глава правительства посетит президента Франции Эммануэля Макрона. Что касается ядерной энергетики, Шольц уже дал понять, что всё будет улажено. Затем он отправится в Брюссель.

Анналена Бербок уже там, она проводит встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и генеральным секретарём НАТО Столтенбергом. Шольц также намерен с ними поговорить.

В Брюсселе и Париже будут внимательно следить за тем, кому в конечном итоге удастся добиться реализации своих внешнеполитических идей.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2021 года. 



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