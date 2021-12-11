Мнение: У критической черты

У критической черты

Отмечаем выраженную Президентом США Дж.Байденом в ходе состоявшегося 7 декабря с.г. разговора с Президентом В.В.Путиным готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации. Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте. Вместе с тем в последние дни множатся различные вольные интерпретации нашей позиции. В этой связи считаем необходимым еще раз разъяснить следующее.

Нагнетание конфронтации в отношении нашей страны абсолютно неприемлемо. В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе.

Вместо того, чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам. Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море. Самолеты стран-членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России. Продолжается военное освоение территории Украины, накачка страны оружием.

Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе.

При этом утверждается, что вопрос о гипотетическом членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и альянса, и никто не должен в этот процесс вмешиваться. Напомним, однако, что помимо Вашингтонского договора у стран НАТО есть и обязательства в отношении неделимости безопасности в Евроатлантике, на всем пространстве ОБСЕ. Этот принцип был впервые продекларирован в хельсинкском Заключительном акте, а затем переподтвержден и усилен в Парижской хартии для новой Европы 1990 г., в которой отмечено: «Безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных». А в 1999 г. на саммите ОБСЕ в Стамбуле была принята Хартия европейской безопасности, в которой подчеркнуто, что государства-участники «не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств».

Все эти документы были подписаны высшими руководителями государств-участников ОБСЕ, включая все страны НАТО. Однако в нарушение принципа неделимости безопасности – как и в нарушение обещаний, дававшихся советскому руководству – все эти годы НАТО последовательно продвигалась на восток, игнорируя высказывавшиеся Москвой озабоченности, причем каждый раз натовское пополнение добавляло этому блоку оголтелой антироссийской заряженности.

Мы давно привлекаем внимание к недопустимости подобного развития событий. За последние десятилетия не раз предлагали договориться о придании принципу равной и неделимой безопасности на евроатлантическом пространстве юридически обязывающего характера, поскольку упомянутые выше политические обязательства Запад явно выполнять не настроен. Однако нам неизменно отвечали отказом.

В этой связи, как подчеркивает Президент В.В.Путин, настаиваем на выработке – в конкретный промежуток времени и на основе принципа равной и неделимой безопасности – серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России.

В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других».

Настаиваем на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс.

Также настаиваем на получении конкретной реакции НАТО на выдвинутые ранее наши предложения по снижению напряженности в Европе, включая, в частности:

– отвод районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия-НАТО;

– согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности, в первую очередь – в балтийском и черноморском регионах;

– возобновление регулярного диалога между оборонными ведомствами по линии Россия-США и Россия-НАТО.

Призываем Вашингтон присоединиться к одностороннему российскому мораторию на развертывание наземных РСМД в Европе, согласовать и ввести необходимые меры по верификации выполнения обоюдных обязательств.

По указанным направлениям Россия в ближайшее время представит проекты международно-правовых документов для начала переговоров в соответствующих форматах.

В частности, внесем комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к очередному раунду российско-американского диалога о стратегической стабильности. Выступим за предметное обсуждение военных аспектов обеспечения безопасности по линии министерств обороны с участием также внешнеполитических ведомств России и стран НАТО.

Считаем необходимым, чтобы и ОБСЕ, где представлены все страны евроатлантического региона, не оставалась в стороне от дискуссий по решению проблем евробезопасности.

Настоятельно призываем внимательно рассмотреть российские предложения и приступить к серьезным переговорам по достижению договоренностей, обеспечивающих справедливый и устойчивый баланс интересов на нашем общем пространстве.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4991520 – цинк

Причина нахождения у критической черты вполне понятна.

США продолжают считать, что как единственная сверхдержава, они могут ультимативно и директивно указывать другим что делать, не признавать чужие красные линии и произвольно проводить свои. Как это собственно и было в поздневашингтонском миропорядке. Поэтому они продолжают давить на РФ в ожидании, что она уступит и вернется к подчиненному положению, как это когда-то и было.

В РФ же считают, что многополярный мир уже наступает и США не могут управлять миром как раньше, поэтому хотят перевести отношение из русла получения нотаций, указаний и угроз в русло договоренностей о сферах влияния, отказываясь признавать американские хотелки о том, что сфера влияния США – весь мир. В силу этих фундаментально антагонистических оценок содержания текущего мироустройства, какой-либо компромисс маловероятен, потому что для США компромисс означает отказаться от пестуемого десятилетиями мессианского гегемонизма (прежде всего перед самими собой), а для РФ компромисс означает ограничение собственной субъектности в вопросах внешней политики. Стороны разговаривают на разных языках – США продолжают разговаривать на языке уходящего мироустройства, а РФ пытается говорить с США на языке будущего многополярного мира. Моя твоя не понимать.

Увещевания людей, которые всерьёз верят, что они могут управлять планетой Земля, вряд ли имеют большие шансы на успех.

Поэтому Холодная война будет продолжаться, тем более, что помимо военно-политических и идеологических причин, очень многие заинтересованы в ней по финансовым и экономическим соображениям.

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