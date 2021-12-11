 

Глава МИД Литвы написал заявление об отставке из-за санкций США против Белоруссии

11.12.2021, 4:43, Новости дня
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Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что написал заявление об отставке из-за репутационного вреда Литве в связи с продолжающимся транзитом белорусских грузов через территорию Литвы.

«Видя сложившееся положение, связанное с продолжающейся после введенных США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву, и понимая, какие репутационные вызовы это создает для руководимого вами правительства Литовской Республики… прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с поста министра иностранных дел в ближайшее возможное для вас время», – приводит текст заявления Ландсбергиса РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.

Ранее лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу.

Напомним, Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.



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