Пробки в Москве достигли десяти баллов

В Москве вечером в пятницу пробки достигли 10 баллов из-за предпраздничных поездок по торговым центрам, москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт.

«Движение на 17.30 – 10 баллов. Основная причина – начало периода предпраздничных поездок в торговые центры и работы», – говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что движение станет свободней после 20 часов.

«Рекомендуем для поездок по городу пользоваться городским транспортом. В центре быстрей всего на метро, в сторону области на городском транспорте, МЦД или такси. Городской транспорт работает штатно. Автомобили едут со средней скоростью 24 км/ч, автобусы – 27 км/ч. По выделенным полосам автобусы и такси едут быстрее личных авто», – дополняется в сообщении.

Ранее в Москве из-за снегопада десятибалльные пробки продержались более трех часов.