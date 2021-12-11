Пробки в Москве достигли десяти баллов

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11.12.2021, 4:42, Новости дня
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В Москве вечером в пятницу пробки достигли 10 баллов из-за предпраздничных поездок по торговым центрам, москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт.

«Движение на 17.30 – 10 баллов. Основная причина – начало периода предпраздничных поездок в торговые центры и работы», – говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что движение станет свободней после 20 часов.

«Рекомендуем для поездок по городу пользоваться городским транспортом. В центре быстрей всего на метро, в сторону области на городском транспорте, МЦД или такси. Городской транспорт работает штатно. Автомобили едут со средней скоростью 24 км/ч, автобусы – 27 км/ч. По выделенным полосам автобусы и такси едут быстрее личных авто», – дополняется в сообщении.

Ранее в Москве из-за снегопада десятибалльные пробки продержались более трех часов.



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