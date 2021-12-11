США открестились от желания быть «арбитром» в определении демократий

Вашингтон – не арбитр, решающий, какая страна является, а какая не является демократической, сообщила замгоссекретаря США Узра Зея.

Зея, курирующая вопросы прав человека и демократии, провела брифинг по итогам прошедшего «Саммита за демократию». Она заявила, что США «регулярно поднимают вопросы соблюдения прав человека с российскими должностными лицами, в том числе на высшем уровне», передает ТАСС.

При этом в Вашингтоне, по ее словам, «приветствуют, если другие также проливают свет» на США и вместе с американцами «работают над тем, чтобы пролить свет на вызывающие глубокую обеспокоенность события в области прав человека в России».

Зея прокомментировала заявление послов РФ и Китая в США Анатолия Антонова и Цинь Гана, которые назвали саммит продуктом менталитета холодной войны, разжигающим идеологическую конфронтацию и создающим новые разделительные линии в мире. «Позвольте мне ясно сказать: Соединенные Штаты не являются арбитром, решающим, какая страна является, а какая не является демократической», – сказала Зея, добавив, что «это вопрос легитимности, который в конечном счете решается гражданами каждой страны».

Она заверила, что «невключение» какого-либо государства «в состав участников саммита не задумывалось в качестве клейма неодобрения». США «рассматривают это как повестку дня всего мирового сообщества», они «открыты для работы со всеми странами, которые хотят конструктивно работать по данной повестке дня», заявили в Госдепе.

Напмоним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США наделят участников «Саммита за демократию» правом обслуживать американские интересы, они разваливают устоявшуюся систему международных отношений. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, «система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое».