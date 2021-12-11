Ребенок умер в стоматологической клинике в Петербурге

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11.12.2021, 4:40, Новости дня
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Открыто уголовное дело в связи со смертью ребенка в частной стоматологической клинике в Санкт-Петербурге, информирует СУ СК по городу.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщается на сайте управления, малолетний мальчик скончался в стоматологической клинике в Приморском районе. Проводятся «необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего».



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