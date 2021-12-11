Мнение: Письмо: “Еще была ситуация…”

Многие авторы писем делают вид, что смотрят на проблему с точки зрения локуса контроля.

Но они так плохо представляют себе, что такое локус контроля, что взгляд этот ничего им не дает.

Локус контроля, друзья, не отвечает на вопросы “кто прав?” “доколе?” “как их только совесть не мучает?” “кому на руси жить хорошо?” и т.п.

Локус контроля отвечает на вопрос: что я могу сделать, чтобы решить эту проблему?

Если ничего, значит это не ваша проблема, она вне ваших границ, перестаньте беспокоиться об этом.

Если частично что-то можете сделать, но не все, значит вот эта часть – в ваших границах, а остальное оставьте, оно не ваше.

Вот что такое локус контроля. И с нормальным локусом любую проблему действительно можно решить, потому что чужие проблемы не беспокоят. Чужие проблемы – это часто вообще не проблемы ни для кого, это только вам кажется проблемой, если вы в каждой бочке затычка.

work_hard_play

Эволюция, здравствуйте!

Помогите, пожалуйста, разрешить один внутренний конфликт, касательно руководителей.

(Ни одного руководителя внутри автора нет, кроме ее Штурмана, поэтому ее внутренний конфликт касается только собственного Штурмана, все остальные конфликты – внешние)

Я уважаю иерархию, мне очень нравится эта четкая грань подчиненный-руководитель, где с одного четкое исполнение своих обязанностей, а с начальника – ответственность за общее дело. Всей душой принимаю эту позицию.

(Автор всей душой принимает, но следит, чтобы начальник отвечал за общее дело так, как автор считает нужным, то есть под руководством ее Штурмана)

Но вот как разрешить для себя ситуацию, когда начальник точно не прав? Я понимаю, что с точки зрения локуса – уволиться, и не моего ума дело почему человек себя так ведёт, тк я подчинённый у меня нет права его осуждать.

(Здесь на какой вопрос ее “локус” отвечает? А на какой вопрос локус должен отвечать?)

Но так не получается сделать. У меня на работе была ситуация, когда начальник кричал на весь коридор с оскорблениями, потому что вот такое настроение у него было. Потом ему было стыдно глаза поднимать всю неделю. Ну и я оттуда уволилась.

(Автор говорит, что не получается уволиться, но описывает, как она уволилась. Насладившись стыдом начальства сначала)

У моего родственника на работе есть возможность при очень хороших отношениях с начальством занимать руководящие позиции с очень слабыми знаниями. И вот ему предлагают стать замом такого. Т.е. фактически всю работу делать за него. И за косяки того отвечать тоже.

(Не понятно, у кого слабые знания, у родственника или у его начальника. Автор настолько не различает границы, что даже описать ситуацию затрудняется)

У знакомого сократили на работе жену, которая по скорости работы опережала весь отдел и работала 15 лет в компании, потому что место нужно было освободить для подруги начальника.

(Здесь “локус” у автора спрашивает “доколе?” То есть это опять Штурман. Объясните автору разницу)

Ещё была ситуация, когда друга руководителей назначили на неясную должность, он не знал, чем себя занять, и стал придираться к дисциплине хорошо слаженного творческого коллектива. В итоге все оттуда уволились, агентство закрылось.

(Автор и тут негодует. Не согласна она, что бывает плохое начальство. Не нравится ей этот факт)

Я не понимаю, когда ругают правительство. Откуда Вася Пупкин на своём диване может знать, как нужно управлять государством. Но вот с начальниками не получается такое отношение выработать, если это не владелец фирмы, а твой бывший коллега, который напивался на ваших корпоративах и вёл себя так себе. Но дружит с вышестоящим начальством, или умеет влиятельных родителей. Как научиться уважению в таких ситуациях?

(Автор думает, что уважение – это благоговение. Так Ученицы понимают иерархию. Они считают, что быть их начальством имеют право только самые ответственные и самые этичные люди, доказавшие, что они этого по-настоящему достойны. Только таким они согласны подчиняться, а иначе рвутся бастовать. Что это за отношение к иерархии, понятно?)