OF – или полный бойкот Игр, или никакого — Макрон о «символических» мерах США против Китая

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал принятый США, Великобританией, Канадой и другими странами «дипломатический бойкот» Олимпиады в Китае мерой совсем мелкой и сугубо символической. Как отмечает Ouest-France, он пообещал, что Франция примет своё решение по бойкоту в унисон Европейскому союзу и в консультациях с МОК.



Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине будет слишком мелкой и сугубо символической мерой, пишет Ouest-France.

«Нужно быть честными. Либо мы говорим: мы выражаем полный бойкот, мы не отправляем спортсменов; либо мы говорим, что попытаемся исправить ситуацию и предпринять какое-то полезное действие, как обычно бывает на международной арене», — заявил Макрон.

Кроме того, он отметил, что Франция будет принимать решения в унисон с Европейским союзом. Вместе с европейскими партнёрами и на связи с МОК они рассмотрят, какое решение нужно принять в ближайшие недели.

При этом США, Канада и Великобритания своё решение уже приняли: они вынесли Китаю «дипломатический бойкот». Они обвиняют Китай в нарушениях прав человека, в частности уйгуров. Китай предупредил, что им придётся заплатить за это высокую цену.

Эммануэль Макрон, похоже, хочет связать решение о бойкоте с делом китайской теннисистки Шуай Пен, которая обвинила бывшего высокопоставленного чиновника в навязывании ей сексуальных отношений, а после этого исчезла. Макрон сделал акцент на совместной работе с МОК по защите спортсменов, а также отметил, что МОК нужно помочь провести работу с Китаем, чтобы эта защита распространялась на всех. «Но я думаю, что не нужно политизировать этот вопрос, особенно если принимаемые меры столь мелкие и символические», — приводит слова Макрона Ouest-France.

Кроме того, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан напомнил, что решение о бойкоте они будут принимать на общеевропейском уровне. При этом министр образования и спорта Франции заявил, что никакого бойкота не будет.

Олимпийские игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля, но из-за пандемии Китай ввёл дополнительные меры при въезде в страну, так что вряд ли большое количество дипломатических лиц прибудут на Олимпиаду. Но президент РФ Владимир Путин на Играх ожидается, его пригласил Си Цзиньпин.

Автор статьи отмечает, что США и Китай находятся во враждебных отношениях, пытаются собрать вокруг себя сторонников. Но Франция, например, придерживается той позиции, что другим странам не стоит быть частью этого дуализма, пишет Ouest-France.