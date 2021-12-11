Почему в России пытают

Аудитория Юрия Дудя уже сопоставима с аудиторией телеканалов.



«Почему в РФ пытают». Скриншот: youtube.com/c/vdud

«Как вышло, что в РФ ты днем можешь заниматься своими делами, вечером оказаться привязанным к стулу в отделении полиции, а утром сознаться в преступлении, которого не совершал?» Юрий Дудь снял очередной выпуск с названием «Почему в РФ пытают». А мог бы и не снимать. Самый, пожалуй, успешный журналист страны заступил на территорию, где, как на трансформаторной будке, висит зловещий знак: «Не влезай! Убьет!» Как мог не снимать фильмы «Беслан. Помни», «Колыма. Родина нашего страха», «ВИЧ в РФ — эпидемия, о которой не говорят». Все темы, как на подбор, кровоточащие. Все так или иначе табуированы самим государством и подведомственными ему федеральными телеканалами.

Менее чем за двое суток новый выпуск Дудя набрал 4,5 миллиона просмотров, и это явно не предел. Конечно, не он первый рассказал о пытках в отделениях полиции и СИЗО. После публикации реальных видеосвидетельств правозащитным проектом Gulagu.net программы на эту тему сделали Ксения Собчак на своем ютуб-канале, Алексей Пивоваров на канале «Редакция», Ольга Романова на канале MRR, Константин Гольденцвайг на канале «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр «иноагентов»).

Федеральное ТВ тему пыток демонстративно не замечает. Народ в массе своей тоже. В конце октября «Левада-центр» (внесен Минюстом РФ в реестр «иноагентов») провел опрос об отношении россиян к пыткам. Выяснилось, что две трети опрошенных (66%) считают, что они недопустимы ни при каких обстоятельствах. Но при этом

каждый пятый россиянин (20%) считает пытки допустимыми, если они могут спасти чью-то жизнь (11%) и если подвергающийся пыткам совершил тяжкое насильственное преступление (9%).

Отношение сограждан к издевательствам над невиновными не выяснялось. Невиновных-то за что?

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Юрий Дудь в своем выпуске как раз и рассказывает истории людей, никаких преступлений не совершавших. Просто полицейским необходимо было «повысить раскрываемость», вот они и хватали первых попавшихся. На их месте мог и может оказаться тот самый каждый пятый россиянин, да и вообще любой, подвернувшийся силовикам под горячую руку.

Сотрудник ГИБДД из Нижнего Новгорода 21-летний Алексей Михеев в 1998 году имел несчастье вместе с товарищем подвезти до остановки девушку, которая после этого пропала. Парней задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве. «Подключили ко мне прибор специальный, на мочки ушей надели клеммы, включили его в розетку… и меня просто пробило электрическим током. Разряд прошел через мозг, и у меня стало дергаться все тело», — вспоминает Михеев спустя 23 года после пережитого ужаса.

Под пытками он сознался не только в изнасиловании и убийстве девушки, но и еще в четырех убийствах, которые полицейские принудили Михеева взять на себя. «Я был уже в бессознательном состоянии после 10 дней давления и пыток… я понимал, что уже умираю, набрался сил и выпрыгнул в окно».

С переломом позвоночника его отправили в больницу, но трое суток не подпускали к нему врачей. На четвертый все же сделали операцию (оказалось, поздно), и в тот же день нашлась девушка, которая загуляла и затаилась, боясь гнева родителей.

После того как историю Михеева рассказали на каком-то из федеральных каналов (тогда еще о таком иногда говорили), ей заинтересовался норвежский журналист, который вместе с профсоюзом норвежских полицейских собрал деньги на лечение Михеева в Норвегии. Там-то и выяснилось, что, проведи российские врачи операцию вовремя, спинной мозг был бы сохранен, и Михеев мог бы ходить. А так он фактически беспомощен, живет с мамой на свою инвалидную (20 тысяч) и минимальную мамину пенсии и мечтает об инвалидной коляске за 140 тысяч рублей, которых нет ни у него, ни у соцзащиты.

В декабре 2015 года полицейские в Анапе задержали по подозрению в разбое четверых молодых людей. Снова избиения, пытки током и изнасилование дубинкой. Подозреваемые и сегодня находятся под подпиской о невыезде, а пытавшие их полицейские, хоть и уволились со службы, но никакого наказания не понесли. Ходят со своими жертвами по одним улицам, улыбаются при встрече.

Парень из Стерлитамака был задержан по подозрению в поджоге машины. После пыток с помощью буксирного троса, теряя рассудок от несусветной боли, кричал: «Я все подпишу». Спустя время сумел доказать свою непричастность к преступлению. Вынужден был уехать из Стерлитамака в Уфу, чтобы не встречаться со своими палачами. Людей в полицейской форме боится до сих пор: «Вижу, сразу перехожу дорогу на всякий случай».

«Как не стать жертвой пыток? — спрашивает Юрий Дудь у главы Комитета против пыток Игоря Каляпина, главного героя и эксперта этого выпуска. — Есть ли хоть один более-менее цивилизованный способ избежать пыток?»

«Нет ни одного, — отвечает Каляпин. — Жертвами пыток становятся абсолютно случайные люди… А силовикам позволено все. В течение последних десяти лет они почувствовали себя абсолютными хозяевами жизни…»

«Общество должно научиться возмущаться», — говорит Каляпин, хотя тут же с горечью констатирует, что «культура личного политического протеста пресеклась, жить тут все страшнее и лучше сдохнуть на какой-нибудь баррикаде», чем дожить до претворения в жизнь жуткой антиутопии Оруэлла.

Главные телепропагандисты, как водится, последнего выпуска Юрия Дудя предпочли не заметить. За исключением одного — Красовского. Именно ему, сотруднику канала RT, позволили озвучить государственную позицию по поводу «так называемых пыток в России». «В РФ пытают самых невинных и становится все хуже! — с глумливой ухмылкой вещал он в своей очередной «проповеди». — Пытают ли в РФ системно? То есть существует ли госзаказ на пытки? Судя по бесконечным посадкам насильников… ну нет такого заказа. Наоборот, государство все это не любит… Вам надо визжать, плакать, смешивать с говном страну, для улучшения которой никто из вас не сделал приблизительно ничего».

Чуть раньше у себя в телеграм-канале этот защитник Отечества высказался еще определеннее: «Почему в РФ пытают, — интересуется этот житель (Дудь. — И. П.). Его, видимо, особенно запытали. На дыбе … (дальше матом. — Ред.) висит барахтается. Господи, как же … (снова мат. — Ред.) этот либеральный вой. Рамзан, приди порядок наведи!»

В общем, тебя лично не пытают, так и помалкивай… Про «Рамзана» и его наведение порядка и вовсе нелогично: у того на родине как раз с такими «красовскими» разбираются самым радикальным способом: «на дыбе (блин) висят барахтаются».

Впрочем, у Красовского и просмотров-то с гулькин нос, тогда как аудитория Дудя уже вполне сопоставима с аудиторией некоторых федеральных телеканалов. А значит, просветительская его роль бесценна. Да и реальная помощь людям налицо. «Пока мы монтировали этот выпуск, наши друзья купили Алексею Михееву коляску», — уведомил зрителей титр в финале выпуска.

Ирина Петровская, Обозреватель «Новой»

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