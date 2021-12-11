Мнение: Матч миллениала: ПЫТКА СКУКОЙ



Чемпион Карлсен (в недоумении). “Как так вышло?!”

Трудно не откликнуться на внезапное завершение чемпионата мира по шахматам. Наш “брянский волк” Ян Непомнящий в феерическом стиле слил, из последних пяти партий проиграв четыре. Такого точно никто не ожидал! Первые пять – пять ничьих, вторые пять – четыре проиграл и одна ничья. И все б ничего, если б последние три он не проиграл грубейшими зевками – такими, которых, по идее, не должно быть в партиях не то что претендентов на первенство мира, а и даже рядовых мастеров, или, как это принято сейчас обозначать, “профессионалов”.

Причем зевки шли по нарастающей: сначала зевнул пешку, в следующей партии – фигуру, в последней – просто мат.

Это примерно как если б пожарный случайно опрокинул на себя ведро бензина, а потом стал бы, как ни в чем ни бывало, прикуривать от зажигалки. “Какая нелепая смерть!” Один раз – бывает, но три подряд??

Представляю, сейчас народ пойдет вовсю изобретать самые невероятные теории заговора. От облучения Непомнящего невидимыми гипно-лучами до банального подкупа. Типа – занесли Яну, он и расстарался “по заказу”. Но тут тоже непонятно – кто заказал? Магнус?? Однако чемпион едва ли захотел бы оплачивать до такой степени абсурдный сценарий своей победы – он бы наверняка предпочел что-то поправдоподобней, без столь дешевых эффектов.

И что еще при этом потрясает. По тому, что называется “счет на табло”, Карлсен буквально разорвал претендента: всухую 4:0 в 10 партиях. Но я видел все партии: как ни удивительно, но Карлсен не проявил, можно сказать, ни капли агрессии. Практически все партии матча (может быть, за исключением второй) он играл, как говорят шахматисты, “строго на уравнение”. Причем – и белыми, и черными! Или, как еще говорят, “с ничьей в кармане”.

То есть – избегая малейшего риска. Вообще казалось, что главное стремление чемпиона в матче, причем практически до самого конца, даже при счете 2:0 и 3:0 (когда вроде бы уже можно было бы расслабиться) и малость похулиганить – это НЕ ПРОИГРАТЬ. Это удивительно: неужели он испытывал настолько глубокое уважение к шахматной силе Яна?

Может быть, это был такой “гениальный психологический план”?! Карлсен “просчитал”, что для такого шахматиста, как Ян – агрессивного, обожающего атаки и точный счет длиннейших вариантов в хаотических позициях – именно такая тактика будет наиболее убойной? Так то, получается, план блестяще сработал: ВСЕ партии Ян проиграл сам, просто “дернувшись” не по делу. Ян дергался в чуть худших или даже вообще равных позициях, что-нибудь подставлял – а чемпион просто забирал.

Однако не будем вдаваться в чисто шахматные нюансы; у такой обескураживающей катастрофы в матче на первенство мира по древней и мудрой игре (чего не смог предсказать никто) должна быть какая-то философская подоплека. И я думаю, она есть. Поражение Яна – это знаковое поражение 21 века. Яну всего 31 год, он – типичный, ярко выраженный “миллениал”. И в его лице Карлсен (который сам такой же, ему тоже 31) просто показал, как расправляться с “миллениалами”.

Там ведь, если отвлечься от уровня соревнования, шейхов и зеленого блеска миллионов из призового фонда – все на самом деле понятно: Карлсен играл так, что Непомнящему очень быстро становилось… просто СКУЧНО. Простые и сухие позиции, никакого простора ни для счета вариантов, ни для полета фантазии, самый очевидный исход – ничья. Непомнящий банально начинал всякий раз скучать, понимая, что ему “не светит” ничего захватывающего… и просто начинал “шлепать”.

Тут старое поколение непременно завопит – “да как он мог?? А как же огромное чувство ответственности? Долг перед Родиной? Честь страны? Флага?! А как он мог обмануть ожидания миллионов болельщиков?!! А, наконец – да просто личные соображения?? Выиграть корону – это ж войти в историю шахмат! Подняться на самую вершину! Заработать кучу денег!! Это же полное безумие – как можно СКУЧАТЬ, играя, возможно, матч всей своей жизни??!!”



Ян Непомнящий. Улыбка после поражения

А вот так. Как – посмотрите на финальную пресс-конференцию, как там держится проигравшийся вдрызг Ян из города Брянска. Он спокоен, расслаблен, охотно отвечает на вопросы, улыбается. Кто-то скажет, что “это у него шок”, “он не может осознать, что произошло”, “он придет домой и станет рыдать в подушку”. Кто-то особо чувствительный и вовсе начнет беспокоиться, как бы Ян не наложил на себя руки после такого “позора”…

Но в том-то и дело, что – нифига. Суть в том, что Ян – это как раз и есть типичный “миллениал”, воплощение поколения. Карлсен – исключение (не зря он на самом верху шахмат с самого раннего детства – его взросление пришлось на более ранний период). Миллениалы, в определенном смысле, гораздо более гармоничны, чем всё предыдущее человечество в веках. Их главный девиз – они не заморачиваются. И они действительно гораздо больше живут в настоящем, а не как все – кто в будущем, кто в прошлом.

Это Эра Водолея, друзья. Она как раз не так давно наступила. Символ миллениалов – вода. Это поколение течет, всё обтекает, и оно чуждо какой-то постоянной формы. “В движеньи счастие моё, в движеньи” – вот девиз миллениала. Всё твердое, постоянное = мертвое, будь это даже звание или шахматная корона.

С точки зрения Яна – Магнус только и делал, что непрерывно омертвлял игру, “сушил”, как это называют спортсмены. А воде сухость противопоказана. Вода сухости избегает. Чемпион – то ли рационально, то ли интуитивно – придумал самый эффективный метод борьбы с агрессивным, талантливым, дьявольски изобретательным миллениалом-претендентом: он добился, чтобы тот СМЕРТЕЛЬНО заскучал.

И эффективность этого приема оказалась просто чудовищной: опасный претендент не выдержал пытки скукой… и быстро умер.

Это и есть самое слабое место нового поколения: оно вообще не может без развлечений. Без всего может, а без развлечений – нет.