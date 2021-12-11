Мнение: “Хорошая война”.

Как Китай исправляет историю

Америка считает вторую мировую войну своей "хорошей войной"., когда она выиграла право на мировое лидерство. Сейчас Китай вписывает себя в историю.

Стоит отметить, что Китай воевал с Японией на 10 лет больше, чем США. Вторжение японских войск в Манчужрию началось более чем за 10 лет до Перл-Харбора. Официально же, Китай воевал с Японской Империей на 4 года больше США, с 1937 года.

Так что Китаю ничего исправлять не надо – он вполне заслуженно оказался среди держав-победительниц второй мировой войны, принеся наряду с СССР наибольшие человеческие жертвы для победы над державами Оси. По своей роли Китай куда как больше подходит для 4-й по значению страны антигитлеровской коалиции, нежели та же Франция.

Стоит также отметить факт названия второй мировой войны "хорошей войной".

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