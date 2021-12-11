Мнение: Неверный вопрос (2)

И, кстати, еще о протестах. В продолжение.

Переход к «новой нормальности» подразумевает ликвидацию нынешней системы отношений между обществом и государством, а также экономической модели, основанной на потребительском спросе. Потребительский спрос обеспечивает массовый платежеспособный потребитель, он же средний класс. Соответственно, демократия в том виде, в котором она существует, базируется на интересах именно среднего класса, за который политики в демократических странах ведут борьбу. Да, манипулируя, обманывая и подтасовывая — но в целом стабильность отношений между государством и обществом базируется на том же самом среднем классе.

Ликвидация его как социального субъекта разрушает, причем необратимо разрушает, весь сегодняшний мировой порядок. Что, собственно, и является целью создателей «новой нормальности»: они не могут создать ее без предварительного демонтажа нынешней системы, встроить ее в свою «нормальность» они тоже не могут.

Безусловно, ликвидация среднего класса будет проходить небыстро. Все-таки миллиард человек с достаточно выраженными интересами. Какими именно фазами будет сопровождаться этот процесс, можно оценить лишь в предположительном ключе. Многое будет зависеть от хода событий. Но совершенно точно одно: проектировщики «новой нормальности» сделают всё, чтобы не дать среднему классу создать свою организующую его силу. Что, кстати, не так уж и сложно: сам по себе средний класс (а в марксистской идеологии это мелкие буржуа) всегда отличались невысокой способностью к организации. Любая мелкобуржуазная революция рано или поздно перехватывалась крупной буржуазией. Из последних исторических событий — Арабская весна или киевский Майдан 13-14 года. Классические мелкобуржуазные революции с не менее классическим перехватом управления крупной буржуазией — национальной и глобальной. Московскую Болотную задавили просто потому, что на тот момент в России не было олигархических группировок, заинтересованных в переделе собственности настолько, чтобы рискнуть имеющимся и поставить его на кон.

Почему средний класс неспособен к объединению? Да потому что его генезис восходит к цеховым объединениям средневековых городов. Выступление цеховых всегда носило характер стандартного крестьянского бунта, когда решалась ближайшая тактическая задача, после чего наступал идеологический ступор. У цехов были общие интересы, но они никогда не поднимались выше них. Именно в этот момент управление любым протестом или даже бунтом перехватывается внешней силой. Так было тогда, точно так же происходит и сейчас.

И в этом плане строители «новой нормальности» делают всё как и всегда: они размывают средний класс, создают в нем враждебные друг другу группы, и управляют процессом. Так как речь идет об уничтожении среднего класса, в ход идет чисто фашизоидная техника: выделяется группа-жертва и группа-доминант, руками которой жертва вначале маргинализируется, а затем уничтожается социально. Сегодня жертвой стали непривитые, в задачу государства входит создание атмосферы страха, ужаса и ненависти к здоровым людям со стороны тех, кто добровольно (или не совсем) подставил плечо под укол. Затем, когда здоровые люди будут выброшены из социума, группу-доминанту снова разделят на жертву и хищника. И так — несколько раз, загнав оставшихся в люмпенизированное деклассированное состояние. А уж с люмпенами никаких церемоний не было никогда: у них нет общих интересов, и к объединению даже локальному они совершенно не способны.

Это к вопросу: почему протесты на Западе не имеют никаких перспектив, а еще почему в России люди не организуются для отпора путинскому фашизму. А вот потому. Часть населения России и без того люмпенизирована, а средний класс (или то, что под ним понимается у нас) точно так же делят на жертву и хищника, разжигая (пока, правда, не слишком успешно) между ними ненависть. Ситуация, прямо скажем, не слишком обнадеживает в плане оказания сопротивления наступающему фашизму, но для России есть и хорошая новость: наш фашизм слишком дегенеративный, и успешно решить вполне техническую задачу, как на Западе, он не способен. По сути, нынешние правители России — это те же люмпены, случайно ухватившие бога за бороду. Они с гарантией доведут дело до краха, что, собственно, и станет точкой отсчета для возможных шансов выхода из создаваемой «новой нормальности».

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