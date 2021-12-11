Франция и Украина договорились возобновить переговоры в «нормандском формате»

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в ходе переговоров в пятницу пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате», информирует Елисейский дворец.

«С этой точки зрения президент республики обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем инициативы, которые необходимо предпринять для ослабления напряженности и открытия перспективы долгосрочного урегулирования конфликта в Донбассе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Ранее сообщалось, что лидеры стран начали переговоры по возобновлению работы в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе, а также затронули тему энергетики. Глава Франции заявил, что готов быть посредником в переговорах по конфликту на ДНР в «нормандском формате».