 

Франция и Украина договорились возобновить переговоры в «нормандском формате»

11.12.2021, 2:24, Новости дня
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Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в ходе переговоров в пятницу пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате», информирует Елисейский дворец.

«С этой точки зрения президент республики обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем инициативы, которые необходимо предпринять для ослабления напряженности и открытия перспективы долгосрочного урегулирования конфликта в Донбассе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Ранее сообщалось, что лидеры стран начали переговоры по возобновлению работы в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе, а также затронули тему энергетики. Глава Франции заявил, что готов быть посредником в переговорах по конфликту на ДНР в «нормандском формате».



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