Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год

Согласно документу, доходы госбюджета на следующий год утверждены в объеме 1,324 трлн грн, в том числе общего фонда – 1,183 трлн грн. Это, соответственно, на 9,7% и 12,2% больше по сравнению с утвержденными доходами госбюджета 2021 года.

Расходы госбюджета увеличены на 3,8% (до 1,499 трлн грн). Предельный размер дефицита снижен на 23,5% – до 188,8 млрд грн (по сравнению с гобюджетом-2021), в том числе по общему фонду – на 27,4% (до 160,3 млрд грн).

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год.

Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

20 октября Рада поддержала выводы комитета по проекту закона о госбюджете, 2 ноября народные депутаты приняли проект госбюджета за основу.

1 декабря Кабинет Министров одобрил доработанный ко второму чтению проект госбюджета – 2022 и представил его вместе с сопроводительными документами на рассмотрение парламента.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета 2 декабря рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект закона о госбюджете.

2 декабря Верховная Рада приняла госбюджет на следующий год, 10 декабря документ подписал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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