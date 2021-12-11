Зеленский рассказал, почему президент США позвонил ему через два дня после разговора с Путиным

“США советуются со странами Европейского союза, потому что если после саммита Байден будет говорить с Украиной первой, то завтра народы Германии, Франции или бриты, которые имеют совместные поколения людей, – они скажут: “Так у вас поменялись приоритеты?” – отметил президент.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что Байден действовал неправильно, когда не позвонил Зеленскому сразу после онлайн-переговоров 7 декабря с Путиным.

“На мой взгляд, это… ошибка. Администрация Байдена вела себя так, будто самые важные столицы – это Москва, Париж, Лондон и Берлин. И не обращала внимания на то, что есть другие важные столицы, в первую очередь Киев, а также Варшава, Бухарест и так далее… И на мой взгляд, это тоже ошибка с геополитической точки зрения”, – сказал Хербст.

Контекст:

Байден и Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Байден после видеоконференции с Путиным провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Они отметил, что 9 декабря глава Белого дома позвонит Зеленскому. Комментируя слова Салливана, журналист BuzzFeed Кристофер Миллер рассказал, что в Офисе президента Украины ему говорили, что надеялись на звонок Байдена 7 декабря.

Байден и Зеленский побеседовали 9 декабря, разговор продлился полтора часа. В целом это была “очень теплая беседа, очень откровенная”, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Байден во время беседы c Зеленским отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу “никаких решений или обсуждений по Украине без Украины”. Глава Белого дома подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа.

Лидеры двух стран также призвали РФ снизить напряжение, поскольку дипломатия – лучший способ добиться прогресса, сообщили в Белом доме.

Это третий телефонный разговор Зеленского и Байдена, первый состоялся в апреле, второй – в июне.

Кроме того, в сентябре президенты двух стран провели двухчасовую встречу в США, а в ноябре переговорили на полях климатической конференции в Шотландии.

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