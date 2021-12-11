 

Порошенко: Не Зеленскому утверждать, потерял я Донбасс или освободил

11.12.2021, 2:02, Новости дня
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На просьбу журналиста прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Порошенко потерял Донбасс, а экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов – Крым, Порошенко сказал: “Через 20 дней уже 2022 год. И скоро уже три года, как я не президент”.

Порошенко добавил, что за эти годы было несколько следственных комиссий, четыре генпрокурора расследовали это дело.

“Я хочу подчеркнуть. Не Зеленскому утверждать, потерял я Донбасс или освободил. Когда меня избрали президентом, весь украинский Донбасс был захвачен. Сразу после избрания я издал указ о контрнаступлении. И мы освободили – украинская армия и я как верховный главнокомандующий освободили две трети оккупированного Донбасса. Через мое сердце прошли и освобожденный Мариуполь, и освобожденный Лисичанск, и освобожденный Северодонецк, освобожденный Славянск, освобожденный Краматорск, освобожденная Константиновка, освобожденный Торецк… Какие пару соток освободил Зеленский за почти три года своей каденции? Этого не было. Наоборот, во время принятия позорного решения о так называемом разведении сил с политой кровью украинской земли были отведены украинские войска”, – заявил экс-президент.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский и ранее заявлял о “подаренной без боя” территории Украины и призывал своих предшественников “не путаться под ногами” в попытке новой власти реформировать страну.

Турчинов тогда ответил: “Многие люди причастны к этому, начиная от [беглого экс-президента Виктора] Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допрашивать будут не их. Допрашивать они будут пытаться тех, кто сегодня оппонирует этой власти. Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь”. Экс-секретарь СНБО подчеркивал, что приказа сдавать оружие в Крыму категорически не было.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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