Что делать, если вы нашли в доме или в одежде иголку

С давних пор игла считалась предметом, наделенным мистической силой. Некоторые люди и в наше время думают, что с помощью иголки можно навести порчу. Так это или нет, решайте сами. Мы расскажем, что нужно делать, если вы обнаружили в доме или в одежде иголку, хотя точно знаете, что вы ее туда не помещали.

Значение подклада

Эзотерики дают очень понятное объяснение, что такое подклад. Это энергетически негативно заряженная вещь, которую завистник незаметно передает тому, кому он сознательно хочет навредить. Подклад может оказывать различные действия: негативно сказываться на здоровье жертвы, причинять вред семейным отношениям, материальному благополучию, карьере, бизнесу.

Особенности подклада:

Он вредит даже в том случае, если вы не трогаете его. Создается сознательно с целью навредить.

Небольшой размер иголки позволяет разметить ее в любом месте дома или двора.

Как обезвредить

Если иголка обнаружена в одежде или в доме, следует немедленно провести ритуал, чтобы разрушить негативно заряженное энергетическое поля. Сначала иглу нужно удалить, но прикасаться к ней руками не стоит. Лучше возьмите щипцы или ножницы. Тщательно промойте подклад проточной водой, повторяя семь раз магический текст: «Что принес – забери себе». После этого иглу желательно закопать подальше от дома.

Обнаруженная воткнутой в одежу иголка чаще всего говорит о том, что вас пытаются приворожить. В этом случае обезвредить подклад можно, завернув иглу в белый лист бумаги и закопав на перекрестке. Одежду, в которой его обнаружили, тщательно постирайте. До завершения обряда нельзя произносить ни слова.

Обнаруженная в доме игла говорит о том, что кто-то пытается разрушить ваш брак. Иголку берут щипцами, держат над пламенем церковной свечи, после чего помещают в стакан со святой водой. Затем в стакан насыпают соль и оставляют на ночь. Утром подклад закапывают на перекрестке.