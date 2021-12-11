В Литве призвали открыть въезд беженцам с нетрадиционной ориентацией

Депутат литовского Сейма Томас Раскявичюс заявил, что беженцам с нетрадиционной ориентацией нужно разрешить переезжать в Литву.

По словам Раскявичюса, на родине им может грозить опасность, а Литва будет прекрасным местом для их размещения, передает Baltnews.

Уточняется, что свою ориентацию беженцы должны будут доказать в суде. Каким именно образом – депутат не уточнил.

Ранее власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам по 1 тыс. евро за решение вернуться добровольно в свои родные страны.

Напомним, литовское правительство попросило парламент страны объявить чрезвычайное положение на литовско-польской границе из-за ситуации с мигрантами с 10 декабря.