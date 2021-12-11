 

В Литве призвали открыть въезд беженцам с нетрадиционной ориентацией

11.12.2021, 1:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат литовского Сейма Томас Раскявичюс заявил, что беженцам с нетрадиционной ориентацией нужно разрешить переезжать в Литву.

По словам Раскявичюса, на родине им может грозить опасность, а Литва будет прекрасным местом для их размещения, передает Baltnews.

Уточняется, что свою ориентацию беженцы должны будут доказать в суде. Каким именно образом – депутат не уточнил.

Ранее власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам по 1 тыс. евро за решение вернуться добровольно в свои родные страны.

Напомним, литовское правительство попросило парламент страны объявить чрезвычайное положение на литовско-польской границе из-за ситуации с мигрантами с 10 декабря.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Киевский суд не стал избирать меру пресечения Порошенко

19.02 / Реальные зарплаты в РФ выросли на 2,5%

17.05 / Пикап Chevrolet Silverado получит новый двигатель

04.03 / Instagram удалил в РФ более 500 аккаунтов, которые отговаривали от участия в акциях в поддержку Навального

29.08 / За сутки в РФ выявили 19,2 тыс. случаев коронавируса

28.11 / Романенко: Из всех тупых решений у Зеленского находят традиционно самое тупое

30.05 / Украинский посол потребовал от РФ репараций

28.11 / “Мамка огонь”, “Точно рожала?” MamaRika расставила ноги и потрусила на камеру ягодицами

05.12 / Кличко пообещал посыпать дороги снегом во время снегопада. Видео

06.05 / ОНФ с автопробегом доставит ветеранам частицу Вечного огня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика