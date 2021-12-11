 

США объявили о продаже 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва

11.12.2021, 1:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В декабре США начнут продажу нефти из стратегического резерва, объявлено о продаже 18 млн баррелей, сообщило американское министерство энергетики.

Ведомство объявило «о продаже 18 млн баррелей нефти 17 декабря» после «решительных мер президента Байдена в ноябре по устранению дефицита поставок», передает ТАСС.

В рамках «урегулирования потрясений на рынке» минэнерго также объявило о первой в рамках этих мер передаче партии в 4,8 млн баррелей нефти американской компании ExxonMobil. Компания «на короткий период времени получает взаймы сырую нефть» из резерва, а позднее вернет в полной мере с учетом «надбавки в виде дополнительного количества нефти», которое оговаривается заранее. 

Глава ведомства Дженнифер Грэнхолм подчеркнула важность «обмена и продажи из стратегического нефтяного резерва», пока «мир восстанавливается после пандемии». Министерство сообщило, что «комбинированный подход к обмену и продаже позволит задействовать до 32 млн баррелей». Указывается, что за месяц «цены на нефть упали в среднем на 10% и цены на АЗС начали снижаться». Белый дом стремится «устранить разрыв между спросом и предложением на рынке и снизить цены на энергоносители для американцев», заявило ведомство.

В октябре президент РФ Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. После этого в администрации Джо Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на нефть. В ноябре Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / На Аляске оценили вероятность передачи РФ памятника первопроходцу Баранову

25.11 / Главу МВД Франции шокировала ликвидация палаточного лагеря мигрантов в центре Парижа

29.04 / Украинские ученые раскрыли секрет производства скифских стрел

06.11 / В РФ за сутки выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса

16.03 / Страны Запада заранее не признали выборы в Сирии

04.09 / Hyundai отчиталась по августовским продажам в РФ

06.12 / “Ой”, “Стереть”, “Отменить”. Twitter попросил описать 2020 год одним словом

10.09 / Скульптор изобразил Тину Кароль в образе ангела для ее альбома “Найти своих”

27.08 / СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для “Укрзалізниці” под видом “инновационной” продукции из ОРДЛО

13.11 / В Одессе не собираются вводить “карантин выходного дня”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика