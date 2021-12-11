США объявили о продаже 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва

В декабре США начнут продажу нефти из стратегического резерва, объявлено о продаже 18 млн баррелей, сообщило американское министерство энергетики.

Ведомство объявило «о продаже 18 млн баррелей нефти 17 декабря» после «решительных мер президента Байдена в ноябре по устранению дефицита поставок», передает ТАСС.

В рамках «урегулирования потрясений на рынке» минэнерго также объявило о первой в рамках этих мер передаче партии в 4,8 млн баррелей нефти американской компании ExxonMobil. Компания «на короткий период времени получает взаймы сырую нефть» из резерва, а позднее вернет в полной мере с учетом «надбавки в виде дополнительного количества нефти», которое оговаривается заранее.

Глава ведомства Дженнифер Грэнхолм подчеркнула важность «обмена и продажи из стратегического нефтяного резерва», пока «мир восстанавливается после пандемии». Министерство сообщило, что «комбинированный подход к обмену и продаже позволит задействовать до 32 млн баррелей». Указывается, что за месяц «цены на нефть упали в среднем на 10% и цены на АЗС начали снижаться». Белый дом стремится «устранить разрыв между спросом и предложением на рынке и снизить цены на энергоносители для американцев», заявило ведомство.

В октябре президент РФ Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. После этого в администрации Джо Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на нефть. В ноябре Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены.