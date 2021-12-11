Члену российского СПЧ запретили въезд в Молдавию

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод сообщил, что Молдавия запретила ему въезд на территорию страны.

О запрете Броду объявили в аэропорту Кишинева, когда он направлялся в Приднестровье для мониторинга выборов. Когда ему продемонстрировали «решение об отказе на въезд», Брод «написал на этом решении, что не согласен с ним», россиянину «вручили ксерокопию документа, отвели в зал ожидания, при этом паспорт не возвращали», передает РИА «Новости».

Брод провел в аэропорту Кишинева пять часов, «пограничники были предельно вежливы, но толком не могли объяснить отказ во въезде». По его словам, «чувствовалось, что им было неловко, запинались, прятали глаза». Паспорт ему «вернули перед самым вылетом» в Москву.

Член СПЧ добавил, что планировал встречи с коллегами-юристами и правозащитниками в Кишиневе. Он заявил, что «сейчас в Молдове обострилась русофобия, идет давление на русскоязычные СМИ, телеканалы». Брод собирался «изучить эту проблему», также его «интересовал и ход выборов в Приднестровье», которое «сейчас в блокаде со стороны Украины, усиливается давление со стороны Молдовы». Как сообщил Брод, «правозащитникам нужно быть там, где трудно».

Он считает, что Молдавия «взяла на вооружение печальный опыт стран Балтии, Украины, направленный на дискриминацию русских, при этом не считаясь ни с нормами права, ни с правозащитниками». Как сообщил Брод, «вот так во всей красе Молдова проявила себя в День прав человека 10 декабря».

Напомним, член Общественной палаты РФ Владимир Журавлев также сообщил, что Молдавия не пустила его в страну. Пограничная полиция Молдавии также отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой.