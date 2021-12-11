 

Смешко об отравлении Ющенко: Нужно открывать уголовное производство о фальсификации

11.12.2021, 1:18, Новости дня
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“По этому делу маленький, возможно, инсайт. По моей информации, в [австрийской клинике] Rudolfinerhaus все время находилась пробирка с замороженной кровью и все, что нужно было – обратиться, чтобы получить эту кровь и провести экспертизу. На сегодняшний день, по официальным сообщениям Генеральной прокуратуры факта отравления кандидата в президента Ющенко нет. Ющенко не сдал в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом образцы крови, которые могли бы быть, согласно нашему законодательству, признаны содержащими [следы яда]”, – рассказал Смешко, отвечая на вопросы зрителей об отравлении Ющенко.   

Экс-глава СБУ заявил, что не понимает, почему Ющенко не сдал анализы. 

“Если он не доверял нашей правоохранительной системе ни до того, как пришел к власти, ни после, почему не воспользовался тем, что у нас есть с Австрией договор о взаимной правовой помощи. Анализы в Австрии были бы признаны как доказательство в нашем суде и никаких проблем не было бы с дальнейшим расследованием. На сегодняшний день, я бы сказал, что нужно открывать уголовное производство о фальсификации”, – добавил экс-глава СБУ.

Контекст:

По официальной версии, Ющенко был отравлен в ходе президентской кампании в сентябре 2004 года во время ужина на даче бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Сацюка. Среди гостей был и Смешко.

Международная группа врачей, которая обследовала Ющенко, пришла к выводу, что он был отравлен диоксином. Было открыто уголовное дело, однако до сих пор следователи не предъявили никому обвинения в покушении на жизнь политика.

В декабре 2014 года Ющенко заявлял, что готов сдать кровь на анализ международным экспертам. Смешко рассказывал в начале 2019-го, что Ющенко и его окружение “сделали все”, чтобы украинским правоохранителям не дали результаты анализов исследований, которые проводили в Вене в клинике, где лечился Ющенко. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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