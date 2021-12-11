Классическая юбка со складками, простой белый свитер и позолоченные аксессуары: эффектные и женственные наряды на новогоднюю вечеринку

Выбор одежды для Нового года для многих женщин очень важен, и не имеет значения, где его праздновать – дома в кругу семьи или на вечеринке с друзьями. Женственные наряды смотрятся всегда шикарно, и в них действительно можно сиять в любой обстановке. Итак, несколько великолепных идей.

Элегантно

Классическая юбка в складку и белая блузка – идеальный выбор на все случаи жизни. Если дополнить такой комплект большим уютным кардиганом, наряд получится не только теплым, но и более модным.

С перчинкой

Легинсы с пайетками непременно добавят праздничного настроения. К ним можно надеть белый мягкий свитер с необычной спинкой и дополнить интересными аксессуарами, подходящими по стилю.

Наряд простой и чистый

Самый легкий и верный способ создать такой наряд – выбрать черный цвет и подчеркнуть его аксессуарами другого оттенка. Хорошо подойдут для Нового года и Рождества красные и зеленые предметы. И один важный пункт для этих аксессуаров – они выполнены из высококачественных материалов.

Само совершенство

Юбка-карандаш, расшитая блестками, выглядит очень элегантно благодаря классическому фасону. Красный цвет аксессуаров добавляет игривости, а клетчатая рубашка в традиционных рождественских тонах – праздничного настроения. Уравновешивает и облагораживает образ простой джемпер молочного цаета.

В винтажном стиле

Для наряда в винтажном стиле можно смело выбирать игривую юбку и непременно сочетать ее с туфлями на высоком каблуке. Тогда образ получится элегантным и уникальным – вряд ли кто-то еще будет выглядеть так же.

Маленькое черное платье

Маленькое черное платье – всегда идеальный выбор, особенно если надеть к нему позолоченные аксессуары, которые как раз и создают новогодний образ.

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Украшения своими руками

Чтобы самостоятельно украсить лацканы жакета из ткани и превратить скучную вещь в праздничный наряд, потребуется совсем немного фантазии, сноровки и усидчивости.

Нежный образ

Простой белый свитер станет идеальной основой для нежного образа. Его всегда можно сделать более праздничным, если добавить украшения. Очень удобно, если запланировано несколько праздничных мероприятий, но не будет времени менять наряд.

Простое вязаное платье

В этом великолепном образе аксессуары делают самое простое вязаное платье особенным. Этот лук – идеальный выбор для неформального мероприятия, на котором хочется создать впечатление, что это не обычный субботний день.