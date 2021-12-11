 

Делегация из Крыма прибыла в Турцию

11.12.2021, 0:44, Новости дня
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Для участия в форуме культурно-гуманитарных связей крымско-татарских организаций Крыма с соотечественниками крымская делегация прибыла в Турцию, сообщил советник главы Крыма по межнациональным вопросам Эрвин Мусаев.

Мусаев, представитель делегации, сообщил, что в нее входят 40 человек – «представители общественных и культурных организаций, научное сообщество, журналисты». Форум состоится в субботу, на нем проведут «презентацию крымско-татарской культуры, а затем запланирован круглый стол по обмену и выработки взаимоотношений в части развитию научных связей между» Крымом и Турцией, передает РИА «Новости».

Напмоним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. СМИ сообщали, что он предложил главам РФ и Украины провести саммит РФ – Турция – Украина.

Ряд греческих СМИ написал о том, что РФ и Турция якобы обсуждают сделку, по которой страны признают Крым и Турецкую республику Северного Кипра. В российском МИДе назвали фейком подобные заявления.

МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает воссоединения полуострова с Россией.



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