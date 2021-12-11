Le Monde – цели Макрона на председательство в ЕС амбициозные, но оторваны от реальности

Эммануэль Макрон огласил приоритеты Франции на время грядущего председательства в ЕС. Как пишет Le Monde, цели у него амбициозные, где-то оторванные от реальности и сроков. Франция будет председателем Евросоюза первую половину 2022 года, при этом уже в апреле пройдут президентские выборы, после которых Макрон может потерять свой пост.



Reuters

Эммануэль Макрон ещё не представил свою кандидатуру на грядущих президентских выборах во Франции, но на протяжении часа вместо этого представлял своё видение Европы. Он рассказал о том, какие приоритеты будут у Франции во время её председательства в ЕС в первой половине 2022 года, и обозначил, что стремится сделать Европу полностью суверенной, свободной в выборе и хозяйкой своей судьбы, пишет Le Monde.

В частности, он планирует провести реформу шенгенского пространства, достигнуть продвижения по миграционному пакту, ускорить создание оборонной структуры в Европе, переформатировать отношения Старого Света с Африкой, построить новую модель роста Европы, пересмотреть бюджет, найти баланс между экономическим развитием и решением климатических проблем, прийти к регулированию цифровой сферы. Как отмечает автор статьи, Макрон, похоже, от реальных прерогатив ушёл в абстракцию.

Больше того, в случае с Францией нужно учитывать грядущую предвыборную кампанию, которая сокращает время реального председательства Макрона и вовсе до двух с половиной месяцев. Плюс среди проектов, о которых говорил Макрон, были и те, что уже находятся в работе, например реформа Шенгенского соглашения, которая должна быть представлена Еврокомиссией на будущей неделе. Есть там и крайне амбициозные планы, такие как вопросы минимальной зарплаты или регулирования цифровой сферы, которые вряд ли успеют за это время увидеть свет.

Макрон отметил, что председательство в ЕС — это не сугубо «гостеприимная» функция организовывать советы министров и искать компромисс между государствами-членами по спорным вопросам. «Это ещё и функция вдохновлять, стимулировать». И у Парижа на это большие планы: он уже объявил о проведении нескольких саммитов и десятков собраний во Франции. Всего запланировано около 400 встреч разного рода.

Во время этого выступления Макрон ответил на обеспокоенность тех, кто переживал, что он воспользуется председательством Франции в целях своей предвыборной кампании. Он пообещал исполнять свои обязательства максимально честно, а выборы, по его словам, это отдельный демократический процесс в его стране. И после них, возможно, политика Франции изменится, но «Франция останется Францией».

Ещё с момента своего избрания в 2017 году Макрон позиционирует себя как лидера тех, кто выступает за единую Европу, в пику националистам и популистам. И во время своего выступления он в очередной раз об этом напомнил: «Когда мы защищаем Европу, нужно защищать её целиком. Нельзя сказать: «Я люблю Европу, но не люблю её судебную систему, я люблю Европу, но её договоры у нас применить нельзя».

Как отмечает автор статьи, всей этой речью Макрон показал, что рассчитывает остаться в Елисейском дворце и после апреля 2022 года. Так, 10 — 11 марта он организует во Франции саммит ЕС, на котором будут обсуждать стратегию союза на ближайшие 10 лет.

Впрочем, по вопросу бюджета и финансирования Евросоюза Макрон, наоборот, старается не разжигать дебаты до выборов. Эта тема довольно сильно заряжена с политической точки зрения, отмечает автор статьи в Le Monde: правые критикуют его широту взглядов, а левые — его упорство.