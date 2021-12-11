 

Восточные страны – члены НАТО “в ярости” и ожидают от Байдена разъяснений из-за его идеи диалога с Путиным – СМИ

11.12.2021, 0:34, Новости дня
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Предложение Байдена больше всего обеспокоило Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и Румынию, сообщил один из собеседников агентства.

Союзники, в частности, опасаются, что переговоры сыграют на руку России, позволив вбить клин между США и европейскими союзниками, или между странами-членами НАТО из Европы.

Один из источников Bloomberg сообщил, что одна из стран Альянса “в ярости” и хочет немедленных объяснений по поводу планов Байдена.

Другой собеседник рассказал, что союзники на восточном фланге НАТО обеспокоены тем, о каких именно уступках может идти речь на переговорах с Москвой, в контексте “политических гарантий” и ограничений на деятельность НАТО, чтобы успокоить президента РФ Владимира Путина.

Контекст:

Путин во время разговора с Байденом 7 декабря заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

После беседы с Байденом Путин анонсировал создание РФ и США спецструктуры для обсуждения вопроса членства Украины в НАТО. При этом Путин назвал расширение НАТО на восток за счет Украины “одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу”.

Байден заявил, что обсудит с РФ и союзниками по НАТО обеспокоенность Кремля расширением Альянса на восток. По словам американского президента, во встрече “на более высоком уровне” примут участие РФ, США и “по крайней мере” четыре основных союзника Вашингтона по НАТО.

Байден не уточнил, что это за четыре основных союзника США по НАТО, но до и после онлайн-беседы с Путиным он разговаривал с президентами и главами правительств ФРГ, Франции, Италии и Великобритании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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