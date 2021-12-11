«Это было похоже на казнь»

Федеральный прокурор Германии уверен, что убийство чеченского полевого командира в Берлине было заказано российскими госведомствами.

Во вторник прокуратура Германии запросила пожизненное заключение для убийцы Зелимхана Хангошвили — чеченского полевого командира, проживавшего в Берлине в статусе беженца. Федеральный прокурор Николаус Форшнер уверен: убийство Хангошвили в 2019 году было заказным и политически мотивированным, заказчик — «государственные ведомства Российской Федерации».

Протестующие с портретами Зелимхана Хангошвили. Фото: ЕРА

Зелимхан Хангошвили получил статус беженца в Германии в 2016 году и с тех пор жил в Берлине под другим именем. Власти РФ признали Хангошвили террористом: в 2000 и 2004 году он возглавлял чеченские вооруженные отряды, а в 2008-м воевал на стороне Грузии в конфликте с Южной Осетией.

В августе 2019 года Хангошвили был застрелен в берлинском парке Тиргартен: убийца был на велосипеде, он выбросил пистолет в реку и попытался скрыться, но был задержан полицией. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у преступника паспорт на имя российского гражданина Вадима Соколова. Практически сразу полиция заявила, что это ненастоящее имя убийцы.

Прокуратуре Германии удалось установить личность преступника через несколько месяцев — некий Вадим К. Параллельно вышло совместное расследование Der Spiegel, The Insider (внесен Минюстом в реестр СМИ-«иностранных агентов»), Bellingcat (внесен Минюстом в реестр СМИ-«иностранных агентов») и центра «Досье». Журналисты установили, что настоящее имя убийцы — Вадим Красиков, и он связан с российскими спецслужбами — в частности, мог тренироваться на базе Центра специального назначения ФСБ. При этом в РФ Красиков был объявлен в федеральный розыск за убийство бизнесмена Альберта Назранова в 2013 году, но в 2015-м по непонятной причине исчез из базы розыска. Тогда убийца тоже подъехал к своей жертве на велосипеде.

За время расследования Федеральная прокуратура допросила 50 свидетелей и заслушала 10 экспертов. Судебное разбирательство длится уже 14 месяцев. Федеральный прокурор Николаус Форшнер убежден, что убийца — 56-летний Вадим Красиков, который специально для убийства Хангошвили прибыл в Берлин через Варшаву. Прокурор описывает события 23 августа так: убийца подъехал к своей жертве в парке на велосипеде, произвел два выстрела с близкого расстояния из пистолета с глушителем, а когда гражданин упал на землю, выстрелил ему в затылок. «Это было похоже на казнь», — заявил Форшнер в суде, ссылаясь на показания свидетелей.

Прокурор назвал убийство «государственным заказом». По данным прокуратуры, это было местью за участие Хангошвили в чеченских войнах и за «неприязнь к российскому государству».

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В итоге Федеральная прокуратура потребовала для Вадима Красикова максимальный срок — пожизненное заключение. Федеральный прокурор также просил установить особо тяжелую степень вины, которая практически исключает возможность досрочного освобождения через 15 лет. Приговор может быть вынесен еще до Рождества. Если суд примет версию прокуратуры, скорее всего, будут политические последствия. Так, вскоре после убийства и начатого расследования, когда федеральный прокурор обвинил Москву в нежелании сотрудничать, Берлин выслал двоих сотрудников российского посольства.

А в прошлом году министр иностранных дел Германии Хайко Маас отмечал, что если будет доказана связь убийцы с российскими госведомствами, то МИД Германии не сможет не отреагировать. Правда, с тех пор в Германии сменилось правительство, поэтому некоторые немецкие СМИ называют дело Хангошвили тестом для нового канцлера Олафа Шольца.

Мария Епифанова, «Новая газета»

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