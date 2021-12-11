В КНР представили самолет, который летит в пять раз быстрее звука

Китайские инженеры представили созданную ими конструкцию современного гиперзвукового самолета. По словам специалистов, на таком аппарате можно всего-то за несколько часов облететь вокруг Земли. Скорость в пять раз больше звука.

Один из авторов проекта – Мин Хан Танг. В конце прошлого столетия он работал главным инженером в американском аэрокосмичесом агентстве по гиперзвуковым программам.

Прежде чем взяться за китайский TSV X-plane, он долго работал над созданием американского Boeing Manta X-47C, сообщают источники. У китайского самолета два мощнейших турбореактивных двигателя. Данный летательный аппарат прошел уже первые испытания. Однако эксперты намекают, что в конструкции много схожего с американским прототипом, работу над которым в США завершили еще десять лет назад.