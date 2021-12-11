Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy S21 FE

Инсайдеры раскрыли технические данные нового смартфона Samsung Galaxy S21 FE. В частности, они утверждают, что данный мобильный гаджет получит экран Dynamic AMOLED 2X с диагональю 6,4 дюйма.

Кроме того, источники назвали и цену нового смартфона. В базовом варианте производитель станет предлагать его по 650 евро на территории Евросоюза.

Ожидается, что официальное мероприятие с презентацией этой модели смартфона должна состоятся в январе будущего года. Кроме того, эксперты говорят о разрешающей способности датчика селфи-камеры (32 Мп) и частоте смены кадров на экране в 120 Гц. Источники утверждают, что в смартфоне будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888. Таким образом, объем оперативной памяти составит 6 или 8 Гб, основной – 128 или 256 Гб.