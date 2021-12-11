Помогут стать женственной и красивой: 5 известных правил макияжа, о которых обычно забывают

Каждая женщина хочет постоянно выглядеть свежей, красивой и женственной. И оказывается, в этом нет ничего сложного. Просто нужно никогда не забывать следовать 5 главным правилам повседневного макияжа, которые очень просты, но играют колоссальную роль в создании нашей красоты.

Кисти

Никогда не следует использовать для нанесения косметики ватные аппликаторы. С их помощью нормально не наложит макияж даже самый выдающийся стилист, потому что этот инструмент для такого не предназначен. Чтобы красиво нанести косметику, нужны только кисти:

для тонального крема – искусственная плоская; для пудры и румян – натуральная пушистая; для избавления от небольших дефектов – небольшая плоская; для растушевки мягких румян – синтетическая, которая не впитывает крем; для растушевки сухих румян – широкая плоская.

Также хорошо бы подобрать кисти для растушевки теней и нанесения губной помады.

Увлажнение

Чтобы макияж выглядел красиво, нужно постоянно увлажнять кожу, ведь если этого не делать, то тональный крем на ней будет слишком заметен. Для этого нужно постоянно использовать сыворотки и увлажняющие кремы для лица и пользоваться эфирными маслами. Также рекомендуется выпивать в день около 1,5 литра воды, и тогда тональный крем будет ложиться на кожу идеально, а сама она будет сиять здоровьем и красотой.

Последовательность превыше всего

Как при приготовлении пищи важно следовать рецепту и делать все шаг за шагом, так и при нанесении макияжа нужно накладывать на лицо слой за слоем. Сначала нужно очистить кожу тоником или пенкой для умывания, а потом увлажнить ее. Далее нужно воспользоваться праймером, а затем нанести тональное средство. Потом нужно замаскировать кожные дефекты консилером и нанести бальзам для губ. После этого следует нанести праймер, тени и подводку на веки. Затем наносится тушь, и потом останется лишь воспользоваться румянами и помадой, чтобы выглядеть потрясающе.

Румяна

Многие женщины не используют румяна, вспоминая Марфушу из детской сказки, которой щеки натерли свеклой. Но на самом деле с использованием этого средства такого не будет. Зато они придадут коже отдохнувший и свежий вид, вернут лицу молодость и, как ни странно, подчеркнут ваши глаза. Главное, чтобы оттенок румян был таким же, как внутренняя часть ваших губ.

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Макияж губ

Отдельное внимание нужно уделить своим устам. Чтобы они выглядели особенно сочными и сексуальными, их сначала нужно заполнить штрихами, а уже потом нанести слой помады. Цвет же ее должен быть максимально естественным, а никак не темным, так как это подчеркнет все ваши морщины. Также не стоит и очерчивать губы, ведь это будет выглядеть нарочито и никак не добавит вам красоты.

Правило пяти минут

Но самое главное, при нанесении повседневного макияжа нельзя забывать об одном очень важном моменте. Заключается он в том, что между шагами нанесения косметики нужно ждать пять минут. После того как вы очистите, тонизируете или увлажните кожу, подождите полных пять минут, чтобы продукт хорошо впитался. Ведь только в таком случае косметика хорошо застынет и будет поистине эффективной. А если вы спешите, вдавите продукт в кожу, но не втирайте его, благодаря чему косметика высохнет немного быстрее.